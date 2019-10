Sehnde

Jedes Jahr sorgt der mit Lichterketten geschmückte Tannenbaum vor dem Rathaus in Sehnde für weihnachtliche Stimmung. Um diese Tradition fortführen zu können, sucht die Stadtverwaltung noch nach einem geeigneten Baum und bittet dafür alle Sehnder um Hilfe.

Schon 2013 hatte die Stadt einen Aufruf gestartet. Damals hatten sich rund 30 potenzielle Weihnachtsbaumspender gemeldet. Mit Unterstützung der Feuerwehr fanden schließlich sechs der Bäume ihren Platz vor dem Rathaus. Der Baum eines Spenders wurde vom Ortsrat Bilm für den eigenen Dorfplatz gefällt.

Baumfällarbeiten trägt die Stadt

Auf eine ähnlich große Beteiligung der Bürger hofft die Verwaltung auch dieses Mal. Gesucht wird eine rund vier bis fünf Meter große, schön gewachsene Tanne. Das Absägen sowie der Abtransport wird von der Stadt kostenfrei organisiert. Gefällt und aufgestellt wird der Weihnachtsbaum in der Regel Ende November vor dem ersten Advent.

Wer eine Tanne im Garten hat und diese für den Rathausplatz spenden möchte, kann sich an Ines Raulf unter Telefon (0 51 38) 70 72 85 oder per E-Mail an ines.raulf@sehnde.de wenden.

Von Laura Beigel