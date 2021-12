Von diesem Dienstag an wird der nördliche Teil der Kirchstraße in Sehnde-Ilten zur Einbahnstraße. Die Stadt will den Schleichverkehr durch die Wohnstraße in Richtung Hannover unterbinden.

Von Dienstag an ist es in der Kirchstraße in Ilten von Süden her nur noch erlaubt, nach links in die Karl-Wehler-Straße abzubiegen. Quelle: Michael Schütz