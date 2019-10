Sehnde

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, vieles ist in der Stadt verloren und von ehrlichen Findern abgegeben worden – diese Fundsachen will die Verwaltung nun in einer Online-Auktion versteigern. Die Fundsachen können ab Donnerstag, 10. Oktober, im Internet auf der Auktionsplattform sonderauktionen.net/ begutachtet werden. Die Online-Auktion startet dann am Donnerstag, 7. November, um 17 Uhr. Die Auktion dauert maximal zehn Tage – und funktioniert als sogenannte Versteigerung nach unten. „Das bedeutet, dass der anfangs festgesetzte Preis jeden Tag fällt“, sagt Ayfer Tomen, Leiterin des Bürgerbüros. Wer also auf ein Schnäppchen hofft, könnte leer ausgehen, weil ein anderer doch schon zu einem höheren Preis zugeschlagen hat.

Keine Garantie für Fundsachen

Angeboten werden Fahrräder, Smartphones, Schmuck, Uhren, eine Digitalkamera und ein Notebook sowie Gegenstände, deren Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Dazu sei die Stadt gesetzlich verpflichtet. Die Fundsachen wurden nicht auf Beschädigungen oder weitere Funktionen überprüft, weshalb es keine Garantie oder Gewährleistung auf Güte, Beschaffenheit oder Qualität gibt. Auch ein Umtausch ist ausgeschlossen. Aber auch leicht defekte Fundsachen könnten für Bastler durchaus noch interessant sein, meint Tomen. Bei der letzten Versteigerung im Januar vergangenen Jahres seien fast alle Gegenstände weggegangen. Die erste Online-Auktion in Sehnde gab es vor zehn Jahren.

Zudem habe man diesmal Pakete gebildet, weil es für Einzelgegenstände sonst zu viel Verwaltungsaufwand sei: Das Technikpaket etwa besteht aus einem Fernglas, einem Receiver und einer Digitalkamera. Außerdem gibt es noch ein Uhren- und ein Schmuckpaket. Eine Liste der Fundsachen liegt im Bürgerbüro aus.

Ersteigerte Artikel können gegen Bezahlung direkt im Bürgerbüro abgeholt werden. Nähere Informationen gibt es unterwww.sehnde.de sowie im Bürgerbüro unter Telefon (0 51 38) 70 71 11 und 70 71 16.

Von Oliver Kühn