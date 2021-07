Sehnde

Die Stadt Sehnde verzeichnet mehr Knöllchen als im Vorjahr. In der Zeit von Januar bis Juni 2021 wurden im ruhenden Verkehr 1492 Verwarnungen ausgesprochen und acht Bußgeldverfahren eingeleitet. „Das ist jetzt schon mehr als im gesamten Jahr 2020 – da waren es 2186 Verwarnungen“, berichtet Ordnungsamtsleiterin Bianca Frey.

Verwarnungen hatte es vor allem für das Überschreiten der Höchstparkdauer und das Parken auf Gehwegen gegeben. Die meist gehörte Ausrede sei, dass man sein Auto so abgestellt habe, dass es nicht den Verkehr auf der Straße behindere. „Immer wieder wird auch gern gegen die Fahrtrichtung geparkt“, berichtet Frey.

Häufiges Falschparken an der Mittelstraße

Häufige Vergehen hatten die städtischen Verkehrsüberwacher vor allem an der Mittelstraße registriert. „Autofahrer parken dort zum Beispiel immer wieder auf den markierten Flächen vor Rossmann und geben als Ausrede dann an, dass sie dort nur ganz kurz gehalten hätten“, sagt Frey. Bußgeldverfahren leitete die Stadt unter anderem ein, wenn der Nachweis einer TÜV-Hauptuntersuchung fehlte.

Insgesamt wurden Verwarnungen in Höhe von 26.380 Euro ausgesprochen und Bußgeldverfahren in Höhe von 480 Euro eingeleitet. Von den Verfahren sind bisher 1245 Euro bezahlt. 75 Verfahren wurden eingestellt, etwa wenn in der Windschutzscheibe der Hinweis auf ein Sonderrecht bei Behinderung fehlte, aber später nachgereicht wurde.

Die Verwaltung hat ferner 92 Verfahren, darunter sieben Bußgeldverfahren, an die Region Hannover als zuständige Bußgeldbehörde weitergeleitet. Von diesen Verfahren erhält die Stadt Sehnde einen anteiligen Betrag der eingenommenen Gelder. Über die Höhe des kostenmäßigen Anteils verhandelt die Verwaltung derzeit noch mit der Region.

Blitzer der Stadt misst mitunter ungenau

Um Geschwindigkeits-, Abstands- und Rotlichtverstöße zu ahnden, überwacht die Stadt Sehnde seit September vergangenen Jahres auch den fließenden Verkehr. Weil es in Sehnde keine stationären Blitzer gibt, hat die Verwaltung für rund 85.000 Euro technisches Equipment angeschafft, darunter ein mobiles Messgerät für etwa 50.000 Euro.

Im April dieses Jahres musste die Überwachung des fließenden Verkehrs jedoch eingestellt werden. Das Oberlandesgericht hat die Bescheide für den Blitzer Leivtec XV3 wegen ungenauer Messwerte kassiert. „Die Firma Leivtec hat mitgeteilt, dass es manchmal zu unzulässigen Messwertabweichungen gekommen ist und das Gerät daher nicht mehr genutzt werden kann“, erläutert Frey. Die Region als Bußgeldstelle hat daher bereits alle Verfahren eingestellt, die auf Geschwindigkeitskontrollen mit dem Gerät beruhen.

Die Stadt prüft derzeit ihre rechtlichen Möglichkeiten. „Ob wir Schadensersatz bekommen, hängt aber von den finanziellen Mitteln der Firma ab“, sagt Frey. Ein neues Gerät werde die Stadt so schnell sicher nicht beschaffen können. „Region und Polizei führen mit ihren zugelassenen Geräten aber weiterhin Geschwindigkeitsmesssungen durch“, betont die Leiterin des Ordnungsamtes.

Von Katja Eggers