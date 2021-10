Sehnde

Die Stadt Sehnde möchte mit Hilfe einer Förderung des Bundes Raumluftfilter für ihre Schulen anschaffen. Dabei geht es um den Einbau von stationären sogenannten raumlufttechnischen Anlagen. Diese Lüftungsanlagen führen Abluft aus dem Raum ab und lassen die Zuluft ein. Sie sollen während der Corona-Pandemie in gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen die Luftqualität verbessern.

Die dezentralen Zu- und Abluftgeräte sollen in die Klassenräume der Erst- bis Sechstklässler installiert werden, wie es in einer Vorlage der Stadtverwaltung heißt. Ziel sei es, über Öffnungen in der Fassade oder der Geschossdecke die Außenluft- und Fortluftansaugung zu gewährleisten.

Kosten von 9000 Euro pro Raum

Die Sehnder Stadtverwaltung rechnet für den Umbau mit Kosten von rund 9000 Euro pro Klassenraum. Das Vorhaben sei energiesparend und daher sinnvoll, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage dazu: „Energetisch bietet der Einbau eine deutliche Verbesserung gegenüber der derzeitig herrschenden Variante des Dauerlüftens.“ Im Vergleich zur Lüftung durch die Fenster sei eine Einsparung von 50 Prozent an Lüftungswärmeenergie zu erwarten. Der finanzielle Vorteil sei momentan aber noch nicht kalkulierbar, heißt es.

Der Umbau in den vier Sehnder Schulen summiert sich laut Rechnung des Fachdienstes auf 591.000 Euro. 80 Prozent wird über eine Förderung des Bundes finanziert. Der Kostenanteil der Stadt Sehnde beläuft sich auf 118.000 Euro.

Für die Astrid-Lindgren-Schule stellt die Infrastruktur Sehnde als Eigentümerin des Gebäudes einen eigenen Antrag. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Die Astrid-Lindgren-Schule ist in dem städtischen Vorhaben nicht mit erfasst. Für die Schule werde die Infrastruktur Sehnde als Eigentümerin des Gebäudes einen eigenen Antrag für den Einbau der Luftfilteranlagen stellen, heißt es in dem Papier dazu.

Umbau im laufenden Schulbetrieb

Der Einbau der Luftfilteranlagen in den Klassenzimmern soll nach einer Ausschreibung möglichst zeitnah im laufenden Schulbetrieb erfolgen. Die umfangreichen Arbeiten seien allein in Ferienzeiten nicht leistbar, heißt es in der Vorlage.

Die Mitglieder im Schulausschuss stimmten jetzt einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung. Dabei empfahlen sie auch, dass die erst kürzlich für die Schulen beschafften 87 mobilen Raumlüfter nach dem Einbau der raumlufttechnischen Anlagen in anderen Bereichen der Stadt Sehnde eingesetzt werden – etwa in den Sehnder Kitas. Über die Drucksache entscheidet am Mittwoch, 2o. Oktober, der Finanzausschuss, wie Bruns sagt.

Die abschließende Abstimmung ist für die Ratssitzung am 28. Oktober geplant. Eigentlich sieht das Bundesprogramm vor, dass der Zuschuss nur dann überwiesen wird, wenn der Einbau der Anlagen innerhalb eines Jahres abgeschlossen ist. „Aber der Markt ist leer“, sagt Bruns und fügt hinzu, „deshalb gilt die Förderung wahrscheinlich über die Frist hinaus.“

Von Patricia Oswald-Kipper