In Sehnde droht in den nächsten Jahren ein Ärztemangel. Es fehlen nicht nur Fachärzte, einige der praktizierenden Hausärzte sind inzwischen mehr als 60 Jahre alt und werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. „Wenn wir keine Ärzte finden, die sich hier niederlassen, wird es für die Patienten und auch für die noch praktizierenden Ärzte schwierig“, sagt Kai-Thorsten Nussbaum, Hausarzt in Sehnde und bis März noch Mitglied im Rat der Stadt Sehnde.

Seit Langem gibt es keinen Augenarzt mehr in Sehnde, auch die chirurgische Praxis machte vor einiger Zeit dicht. „Diese Patienten kommen nun öfter zu uns“, sagt Nussbaum. Kleinere Wundversorgungen etwa habe früher die chirurgische Praxis mit erledigt, jetzt sei er als Hausarzt gefragt. Die zusätzliche Arbeit schränke allerdings die Zeit für die anderen Patienten ein, beschreibt Nussbaum das Dilemma. Wenn in den nächsten Jahren noch weitere Hausärzte in den Ruhestand gingen, käme noch mehr Arbeit auf die verbleibenden Ärzte zu, die nur schwer zu bewältigen wäre.

Stadt unterstützt Grundstückskauf mit 25.000 Euro

Wie viele Allgemein- oder Fachärzte sich in Sehnde niederlassen dürfen, entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Die Stadt Sehnde bildet dabei zusammen mit der Stadt Lehrte eine Versorgungsregion. Die beiden Kommunen stehen somit bei der Anwerbung von Ärzten in Konkurrenz. So gibt es in Lehrte mittlerweile zwei Augenärzte – in Sehnde keinen. Die Versorgung mit Augenärzten ist laut KVN mit den zwei Praxen erfüllt. Ein weiterer Augenarzt würde keine Zulassung erhalten.

Die Sehnder Verwaltung will nun mit Förderungen den Ärzten eine Niederlassung in der Kernstadt oder den Ortsteilen attraktiv machen – das ist bislang regionsweit einzigartig. So sollen die Mediziner beim Erwerb von Baugrundstücken unabhängig von den festgelegten Vergabekriterien bevorzugt werden. Den Kauf eines Baugrundstücks in Sehnde will die Stadt zudem mit 25.000 Euro unterstützen.

In Neubaugebieten wie hier im kleinen Öhr könnten Medizinern Grundstücke angeboten werden. Quelle: Oliver Kühn

Auch andere „Systemrelevante“ im Blick

An die Förderung werden allerdings Bedingungen geknüpft. So muss nach dem Einzug in das Haus oder die Eigentumswohnung die ärztliche Tätigkeit in Sehnde mindestens fünf Jahre andauern. Gibt ein Arzt vorher seine Praxis auf, so reduziert sich der Förderbeitrag um jeweils 400 Euro pro Monat. Der Mediziner müsste der Stadt das Geld für die noch ausstehenden Monate zurückzahlen, die er nicht in Sehnde arbeitet.

Die Stadt will die Förderung sogar auf weitere sogenannte „systemrelevante Funktionsträger“ ausdehnen. Wer dabei in den Genuss der Förderung kommen darf, soll künftig der Verwaltungsausschuss entscheiden. Laut Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, gibt es ähnliche Förderkonzepte schon in einigen Kommunen in Niedersachsen. In der Region Hannover sei Sehnde damit allerdings Vorreiter.

Infrastruktur einer Stadt ist entscheidend

Haffke hält die städtische Förderung von Ärzte-Niederlassungen für den richtigen Weg. Auch wenn Bauland und finanzielle Unterstützung bei der Finanzierung eines Eigenheims nicht die entscheidenden Kriterien seien. Häufig gehe es den jungen Arztfamilien um die gesamte Infrastruktur einer Kommune. Dazu zählten nicht nur günstige Mieten – etwa für Praxisräume – sondern auch Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Nähe zu Schulen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit die Höhe der Arbeitsbelastung spiele ebenfalls eine entscheidende Rolle, denn 70 Prozent der Absolventen eines Medizinstudiums seien Frauen, sagt Haffke.

Eine gute Ärztedichte zähle zur Infrastruktur für eine Familienstadt, meint Ines Raulf, zuständig für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung bei der Stadt Sehnde: „Das ist ein entscheidender Standortfaktor, ein wichtiger Punkt für die Lebensqualität.“ Der Sehnder Seniorenbeirat, der sich lange für die Ansiedlung eines Augenarztes stark machte, begrüßt die Initiative der Stadt: „Es ist sehr gut, dass man sich jetzt so intensiv darum kümmert“, sagt Herman Krähling, Sprecher des Beirats.

Bürgermeister will Konzept entwickeln

Bei den aktuell vorgeschlagenen Förderkriterien soll es laut Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse nicht bleiben. „Das ist der erste Baustein.“ Kruse hat dazu noch viele Ideen. Sie reichen von einer möblierten Praxis, die man Ärzten zur Verfügung stellen könnte, bis zur Gründung einer Gesellschaft, die sich um alles Organisatorische wie Abrechnungen kümmert und Ärzte anstellt. Die Stadtverwaltung will ein Konzept erarbeiten und dazu weiter mit Sehnder Ärzten und der KVN im Gespräch bleiben. „Wir wollen das in jedem Fall noch weiterentwickeln.“

Der Fachausschuss Finanzen, Steuerung und Innere Dienste spricht am Mittwoch, 10. Juni, ab 18 Uhr im Ratssaal über die Festlegung von Förderkriterien zur Ansiedlung von systemrelevanten Funktionsträgern wie Allgemeinmedizinern und Fachärzten. Der Sehnder Rat entscheidet am Donnerstag, 18. Juni, um 18 Uhr im Ratssaal darüber.

Von Patricia Oswald-Kipper