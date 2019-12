Sehnde

Unter den Kommunen gibt es eine harte Konkurrenz um gutes Personal. Besonders groß ist der Bedarf zurzeit im Bereich Kinderbetreuung. Das städtische Konzept zur Gewinnung von mehr Personal ist da in Sehnde bereits sehr erfolgreich und soll jetzt noch erweitert werden.

Die Stadt kann im nächsten Jahr die Zahl der Stipendien für angehende Erzieher und Sozialassistenten auf nunmehr auf acht verdoppeln. Der Rat hat dem Vorschlag von Personalplanerin Kerstin Lickert jetzt zugestimmt. Auch die monatliche Förderung wird angehoben – auf 250 Euro für Erzieher und 200 Euro für Sozialassistenten. Rund 21.000 Euro lässt sich die Stadt die Stipendien für Erzieher und Sozialassistenten ab 2020 jährlich kosten – das sind fast 10.000 Euro mehr als im aktuellen Jahr.

Angehende Erzieher können mit 250 Euro monatlich rechnen

Dabei müssen sich etwa die angehenden Sozialassistenten verpflichten, die dabei innerhalb von zwei Jahren erforderlichen Praktika von rund 26 Wochen in städtischen Sehnder Einrichtungen zu absolvieren. Während ihrer Ausbildung können sie dabei ein Stipendium von monatlich 200 Euro bekommen. Angehende Erzieher können in Sehnde sogar auf ein Stipendium von 250 Euro pro Monat hoffen. Mit diesem Angebot habe man bereits drei fertige Erzieherinnen für einen Job in Sehnde gewinnen können, berichtet Sehndes Personalchefin Lickert.

Insgesamt sind für die verschiedenen Maßnahmen zur Gewinnung von Personal im Sehnder Haushaltsplan gut 67.000 Euro vorgesehen, auch wenn bisher nur etwas mehr als 50.000 Euro verplant sind. Man könne dann gegebenenfalls flexibel auf einen steigenden Bedarf reagieren, erklärt die Sehnder Fachdienstleiterin.

Telearbeit ist begehrt

Sehnde will aber auch Mitarbeiter für andere Bereiche nach Sehnde locken. Unter anderem wird für den Bereich Gebäudemanagement mit dem neuen Ratsbeschluss weiteres Personal gesucht. Architekten und Bauingenieure zu kriegen, sei auch nicht so einfach, weiß Lickert. Ständig gesucht werden auch technische Mitarbeiter für den Bauhof. Das Konzept zur Personalgewinnung hat laut Kerstin Lickert auch in diesen Bereichen schon Erfolge gezeitigt.

Denn nicht nur Geld bindet laut Lickert Mitarbeiter an die Stadt. Ein wichtiger Faktor seien auch Möglichkeiten zur Weiterbildung sowie familienfreundliche Arbeitszeiten. Danach werde in Vorstellungsgesprächen oft gefragt. Einen „deutlichen Wettbewerbsfaktor für eine Kommune unserer Größenordnung“ stelle beispielsweise die Telearbeit dar. Die Möglichkeit, einen oder maximal zwei Tage in der Woche zuhause zu arbeiten, werde gerne angenommen, sagt Lickert.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger