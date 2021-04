Sehnde

Bürgerschaftliches Engagement spielt sich nicht nur unbeobachtet im Stillen ab, sondern wird auch öffentlich belohnt. So ehrt die Stadt Sehnde Bürger, die sich besonders für die Allgemeinheit einsetzen, bei ihrem jährlichen Neujahrsempfang. Weil dieser pandemiebedingt in diesem Jahr jedoch ausfallen musste, hat Bürgermeister Olaf Kruse die Auszeichnungen nun coronakonform im Ratssaal des Sehnder Rathauses nachgeholt.

„Ich freue mich sehr, dass wir hier in Sehnde ein so gut funktionierendes Ehrenamt haben“, erklärte Kruse. Gerade in Pandemiezeiten, wo alles ausgebremst werde, seien die Auszeichnungen besonders wichtig. „Das Ehrenamt ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“, betonte Kruse und händigte fünf Bürgern Urkunden und Blumen aus.

5000 Masken genäht – und Spenden gesammelt

Jasmin Warnecke wurde ausgezeichnet, weil sie seit dem Beginn der Corona-Pandemie in ihrer Freizeit bis heute mehr als 5000 Masken produziert hat. Der Großteil konnte in der Poststelle in Sehnde gegen einen kleinen Spendenbeitrag erworben werden. Die selbst genähten Mund-Nasen-Bedeckungen gingen zudem an die AWO-Residenz Sehnde, sie wurden auch an soziale Einrichtungen wie Pflegeheime und ambulante Dienste verschenkt. Die Spendenbeiträge leitete die Iltenerin an Organisationen wie die Sehnder Tafel weiter.

Silberne Rübe für Christian Bruns Der Bilmer Christian Bruns hat den Ehrenamtspreis Silberne Rübe 2020 bekommen. Die vier Nachbargemeinden der ILEK-Börderegion, zu der neben Sehnde Algermissen, Hohenhameln und Harsum gehören, hatten den Preis im vergangenen Jahr unter dem Titel „Interkultureller Dialog“ erstmals ausgeschrieben. Bruns setzte sich gegen fünf Bewerber aus den vier Gemeinden durch. Die Jury entschied sich für ihn, weil er gleich mit mehreren kreativen Projekten interkulturellen Austausch fördere und neue Räume für den Austausch schaffe. So hilft Bruns Geflüchteten und Asybewerbern bei bürokratischen Angelegenheiten, der Job- und der Wohnungssuche. Darüber hinaus richtete er eine Lounge für Begegnungen ein und gründete eine Fußballmannschaft. Mit seinem Team der christlichen Initiative Lonea aus der evangelischen Freikirche Sehnde organisiert der Landwirt zudem Kinderfeste sowie Tier- und Gartenprojekte auf seinem Hof in Bilm. Die Silberne Rübe haben Künstler des Klinikums Wahrendorff entworfen. Die vier Kommunen der Börderegion möchten die Auszeichnung auch künftig fortsetzen. In diesem Jahr wird der Ehrenamtspreis zu einem neuen Thema ausgeschrieben.

Umfassende Hilfe für Behinderte

Christiane Dröse und Friedrich-Wilhelm Haarstrich aus Dolgen engagieren sich im Verein Aktiv DabeiSein für die Belange von Behinderten und ihren Angehörigen. Die Sehnder gehören zu den Mitbegründern einer neuen Sozialgenossenschaft, die von Sehnde aus Impulse in der Region Hannover setzen möchte. Zudem arbeiten beide daran, neue Leistungen für Selbstbestimmung und Teilhabe zu entwickeln. Dröse hat zudem mit ihrem Mann und weiteren Aktiven den Verein Down-Syndrom Hannover gegründet. In den vergangenen Jahren konnten durch die ehrenamtliche Hilfe viele richtungsweisende Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigungen realisiert werden.

Aktives Vereinsleben in der Siedlergemeinschaft

Werner Klose und Horst Sielaff aus Bilm setzen sich für die Interessen von Haus- und Wohnungseigentümern ein. Klose ist seit mehr als 15 Jahren im Vorstand der Siedlergemeinschaft Höver-Bilm-Ilten tätig. Bis Ende 2010 hatte er das Amt des Kassenwartes inne, seit 2011 ist er erster Vorsitzender. Sielaff gehört der Siedlergemeinschaft seit 1968 Mitglied an und ist seit 26 Jahren als Vizevorsitzender im Verband Wohneigentum Niedersachsen aktiv. Beide bieten auch praktische Projekte an: Sie geben Tipps zum Obstbaumschnitt und für die Gartengestaltung, außerdem planen sie Fahrradtouren, Busfahrten und Grillfeste für den Verein.

Klose ist darüber hinaus seit August 2010 als Schiedsperson für die Stadt Sehnde im Einsatz. Seit September 2012 ist er zudem Beisitzer im Vorstand der Vereinigung der Schiedspersonen für den Landgerichtsbezirk Hannover.

