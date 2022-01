Sehnde

Das Stadtarchiv Sehnde hat seine Öffnungszeiten geändert und bündelt diese nun an einem Tag. Besucherinnen und Besucher können die Einrichtung im ehemaligen Rathaus Ilten, Glückauf Straße 3, künftig zu folgenden Zeiten kontaktieren: donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Bisher war das Archiv montags von 9 bis 12 und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. 

Im Stadtarchiv werden unter anderem Nachrichten mit örtlichem oder regionalem Bezug, etwa von Vereinen, Firmen und Betrieben und Privatpersonen aufbewahrt. Darüber hinaus sind Unterlagen zur Entstehungsgeschichte der Stadt Sehnde und ihrer Ortsteile vorhanden. Zudem berät das Archiv in heimatkundlichen Fragen und unterstützt bei der Geschichts- und Familienforschung.

Bei Bedarf Kopien möglich

Darüber hinaus können Interessierte in den Archivmaterialien recherchieren und sich davon bei Bedarf auch Kopien anfertigen lassen. Archivleiter Hans-Gustav Gorray ist unter Telefon (0 51 32) 60 55 sowie per E-Mail an stadtarchiv-sehnde@htp-tel.de zu erreichen.

Im alten Iltener Rathaus sind auch die zwölf Ausgaben der Broschüre „Die Zeitreise“ archiviert, die sich mit der Geschichte Sehndes beschäftigen. Dazu gehören etwa der Bau des neuen Rathauses nach der Gebietsreform 1974, die Geschichte der Ziegeleien in Gretenberg, Sehnde und Wehmingen, der Bau des Mittellandkanals, die Kultur und Sehnder Traditionen sowie der Abbau der Bodenschätze.

Von Oliver Kühn