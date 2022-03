Sehnde

Die Stadtbibliothek in der Kooperativen Gesamtschule Sehnde bleibt während der Osterferien von Montag, 4. April, bis einschließlich Montag, 18. April, geschlossen. Der letzte Ausleihtag ist somit am Donnerstag, 31. März. Erstmals nach den Osterferien wieder Bücher ausleihen können Besucher in der Stadtbücherei am Donnerstag, 21. April. Die Öffnungszeiten sind dort montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr.

In der Bücherei in Bolzum kann bis Montag, 4. April, nach Literatur gestöbert werden. Am Montag, 11. und 18. April, ist die Bücherei Bolzum geschlossen. Ab Montag, 25. April, begrüßen die Büchereileiterinnen die Besucher wieder zu den üblichen Öffnungszeiten montags von 16 bis 18 Uhr.

Die Bücherei in Ilten hat in den Osterferien ebenfalls geschlossen. Der letzte Ausleihtag vor den Ferien ist am Montag, 28. März. Nach den Ferien kann ab Montag, 25. April, wieder gestöbert werden. Die Öffnungszeiten sind montags von 16 bis 18 Uhr.