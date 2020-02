Sehnde

Der Jahresbeginn ist im Feuerwehrbereich traditionell die Zeit des Rückblicks. In ihren Jahresversammlungen schauen die einzelnen Wehren auf den Stand der Dinge. Dies hat jetzt auch der Sehnder Stadtbrandmeister getan, allerdings für die gesamte Stadtfeuerwehr. Jochen Köpfer blickt zufrieden auf das Jahr 2019. Für die 13 Ortswehren in der Stadt hat es insgesamt 175 Einsätze gegeben. Gegenüber 2018 ist das ein Rückgang von 73 Einsätzen. „Wir hatten ein erlebnisreiches, aber ruhiges Jahr“, sagt Köpfer.

Köpfer lobt Hilfsbereitschaft

Unter den Einsätzen der Sehnder Ortsfeuerwehren waren 49 Brände und 89 technische Hilfeleistungen. Außerdem lösten Brandmeldeanlagen 25-mal Alarm aus. „In allen Bereichen gab es erfreulicherweise einen Rückgang“, bilanziert Sehndes oberster Brandbekämpfer. Besonders zu erwähnen sei ein Dachstuhlbrand in Sehnde, bei dem die Hausbesitzer Hab und Gut verloren. „Erfreulicherweise setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft ein“, sagt Köpfer lobend. „Die Bevölkerung half der Familie, wo es nur ging.“

Leider habe es auch Todesopfer gegeben, meinte der Stadtbrandmeister. Sie seien sowohl im Straßenverkehr als auch bei Hilfeleistungen bei hilflosen Personen hinter verschlossener Tür zu verzeichnen gewesen.

Positiver Trend bei der Nachwuchswerbung

Eine positive Bilanz zieht Köpfer bei der Nachwuchswerbung. Die Stadtfeuerwehr verfüge jetzt über fast 600 Mitglieder. Er führt diese gute Zahl auf die gezielte Mitgliederwerbung der Wehren zurück. Auch bei den Kinder- und Jugendwehren seien gute Zahlen zu verkünden. Bei den Kindern gebe es mit 149 Mitgliedern einen leichten Zuwachs. Die Jugendfeuerwehr verzeichnete mit 162 Aktiven allerdings einen leichten Rückgang, der vor allem den Anforderungen der Ganztagsschulen sowie dem Ortswechsel einzelner Mitglieder geschuldet sei.

Diese positive Entwicklung solle auch in Zukunft fortgesetzt werden, kündigt Köpfer an. Dazu sollen öffentliche Veranstaltungen wie Osterfeuer, das Aufstellen der Maibäume und Adventsfeiern genutzt werden. Auf der Ebene der Stadtfeuerwehr ist in diesem Jahr eine Feuerwehrmeile geplant, auf der sich die 13 Wehren vorstellen können.

Sven Grabbe (links), Ortsbrandmeister in Sehnde, und sein Stellvertreter Fabian Lehrke bereiten auf dem Sehnder Marktplatz eine Aktion zur Mitgliederwerbung vor. Quelle: privat

Neue Fahrzeuge machen Einsätze effektiver

Bei der Ausstattung freuten sich die Wehren in Klein Lobke und Bilm jeweils über ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). „Mit den neuen Einsatzfahrzeugen können Einsätze aufgrund der vielseitigen Beladung und der Besatzung schneller und effektiver abgearbeitet werden“, erläuterrt Köpfer. Ein weiteres TSF für Logistik soll in diesem Jahr nach Evern kommen. Außerdem stünden ein Anbau an das Feuerwehrhaus Höver und ein Neubau der Feuerwache Haimar auf dem Programm.

Köpfer sieht die Feuerwehren in Sehnde nicht nur als nützliche Einrichtungen. „Sie sind ein kultureller Bestandteil geworden, indem sie viele Veranstaltungen ausrichten und so zur dörflichen Gemeinschaft beitragen.“ Und das gelte nicht nur für die vielen Wettbewerbe, welche die Feuerwehren austragen.

Von Michael Schütz