Sehnde

Das ist ein Novum für die Stadtfeuerwehr Sehnde: Mit Sven Grabbe ist erstmals ein zweiter stellvertretender Stadtbrandmeister gewählt worden. Die Funktion war bislang nicht besetzt. Sehndes Stadtbrandmeister Jochen Köpfer bezeichnet die Berufung Grabbes als „Glücksfall für die Stadtfeuerwehr“. Denn dieser sei als selbstständiger Kaufmann mit einem Pflegedienst in Sehnde vor Ort und habe mit sieben Jahren als Ortsbrandmeister viel Erfahrung. Die Wahl eines zweiten Stellvertreters, so wie ihn die Nachbarstädte Lehrte und Uetze bereits lange haben, ermögliche es nun, die Aufgaben besser zu verteilen.

Grabbe, der bereits Ortsbrandmeister der Sehnder Kernstadt ist, ist damit in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter berufen worden. Die Amtszeit des 55-Jährigen geht vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2027. Der Rat der Stadt hat der Ernennung in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt, von Bürgermeister Olaf Kruse gab es dafür eine Ernennungsurkunde. Zuvor hatte bereits der Fachausschuss Brandschutz, Ordnung, Ehrenamt seine Zustimmung ausgesprochen

Die Ernennung Grabbes sei auch deshalb ein Glücksgriff, weil der jetzige erste Stellvertreter Diethelm Huch früh in Ruhestand gegangen sei und deshalb viel Zeit gehabt habe, sagt Köpfer: „Aber so eine Situation werden wir nicht mehr haben.“ Denn eine zweite Amtszeit könne Huch wegen der Altersbeschränkung nicht mehr voll absolvieren. Und junge Leute dafür zu gewinnen, die fest im Berufsleben stehen, werde immer schwieriger.

„Fast ein Fulltimejob“

Darüber hinaus kämen immer mehr Aufgaben auf die Feuerwehren zu, und der zeitliche Aufwand werde immer größer. „Dazu gehört alles, was mit Bau zu tun hat“, schildert Köpfer. Die Feuerwehr würde bei Bauprojekten wie etwa dem neuen Sportzentrum Sehnde an der Chausseestraße hingezogen und müsse Brandmeldeanlagen von Firmen mitunter auch tagsüber abnehmen. Dazu komme jede Menge Büroarbeit. Dazu gehörten nicht nur Jahresberichte, sondern auch der minutiöse Nachweis, wann welcher Brandbekämpfer wo und wie lange im Einsatz war. „Der Aufwand ist immens, das ist fast schon ein Fulltimejob.“

Aber auch Anfragen aus dem Klinikum Wahrendorff und der Justizvollzugsanstalt fordern die Stadtfeuerwehr. „Zu Dritt können wir uns die Arbeit künftig besser aufteilen“, sagt Köpfer, der aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft für Feuerwehren öfter auswärts tätig ist.

Dabei soll Grabbe nun koordinierend mitwirken. Der 55-Jährige ist seit 45 Jahren Mitglied der Feuerwehr, war zwei Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister und steht seit nunmehr sieben Jahren an der Spitze der Ortsfeuerwehr Sehnde. Wieviel Arbeit auf ihn zukomme, wolle er erstmal abwarten, sagt er. Als erster Stellvertreter wäre er wegen der deutlichen Mehrbelastung aber als Ortsbrandmeister zurückgetreten. Wie die Arbeit aufgeteilt wird, werde nun in Gesprächen ausgelotet. Auftakt dafür war am Montagabend.

Von Oliver Kühn