Sehnde

Der Seniorenbeirat und das ehrenamtliche Autorenteam „Die Zeitreise“ hatten erstmals zu einer Stadtführung eingeladen. „Die Resonanz war sehr stark“, berichtet Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling. Deshalb waren die zur Verfügung stehenden 25 Plätze auch sehr schnell ausgebucht, ebenso für eine zweite Tour, die sich Ende des Monats dem Thema Kaliwerk widmen will.

Bei der ersten Runde führte Hans-Gustav Gorray vom Sehnder Stadtarchiv die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Rathaus über die Mittelstraße, Peiner Straße und Nordstraße bis zur Kirche und dem ersten Sehnder Schulgebäude. Vor dem Start gab es eine Einführung in die Geschichte Sehndes, das sich nach Gorrays Worten vor allem durch die Bahn vom kleinen Dorf zu einer ansehnlichen Stadt gemausert hat. Eine wichtige Rolle habe auch die vor rund 120 Jahren angelegte Straßenbahn von Hannover nach Haimar gespielt.

Eine Woche Arbeit für ein Pfund Zucker

Der Stadtführer in Bergmannskluft – er hat früher als technischer Zeichner für den Schacht gearbeitet – rief die industrielle Vergangenheit der Stadt mit der Zuckerfabrik und etlichen Ziegeleien ebenso wie die früheren Lebensverhältnisse in Erinnerung: „Für ein Pfund Zucker musste man eine Woche im Steinbruch arbeiten“, sagte Gorray. Denn bis in das 19. Jahrhundert hinein sei teurer Rohrzucker importiert worden. Erst etwa 1825 habe in Deutschland die industrielle Zuckerproduktion begonnen. In Sehnde wurde 1876 eine Fabrik in Betrieb genommen.

Vor dem Rathaus erinnern eine Lore und eine Glocke an Sehndes Bergbau-Vergangenheit. Quelle: Thomas Böger

Beim ersten historischen Stadtrundgang nicht fehlen durfte natürlich der Verweis auf die Gewinnung von Kali und Salz, die im heutigen Stadtgebiet 1897 mit dem Abteufen des ersten Schachts auf Hohenfels begann. Dabei erklärte Gorray auch, wie die Halden in Sehnde und Ilten entstanden sind: Von dem abgebauten Material sei ein Drittel als Dünger verwendet worden, ein Drittel kam zurück in die Grube und ein Drittel wurde zu einer riesigen Halde angehäuft.

In der Mittelstraße ging es dann mehr um die jüngere Vergangenheit. Gorray nannte eine ganze Reihe von Geschäften, die in den letzten Jahrzehnten dort verschwunden sind, wie ein Fisch- und ein Gemüsehändler oder der Elektroladen von Adolf Thölke, der das öffentliche Leben im inzwischen nicht mehr existierenden „Sehnder Anzeiger“ dokumentierte. Der große Backsteinbau der Post wurde abgerissen und das Kino gibt es ebenfalls nicht mehr.

Mehrere der Teilnehmer an der Führung konnten sich noch gut an diese und andere Einrichtungen in der Mittelstraße erinnern: „Da oben war eine Disko drin“, erklärte eine Frau ihrer Begleiterin. An der Kreuzung von Peiner Straße und Nordstraße zeigte Gorray Fotos von der alten Bahnunterführung, in der oft das Wasser stand. Auch an diese Zeiten erinnerten sich noch viele.

Erste Kirche Anfang des 13. Jahrhunderts

Aber Informationen über wesentlich ältere Gebäude gehörten ebenfalls zum Programm. Das betraf mehrere Scheunen und Bauernhäuser, aber vor allem die Kirche. Eine selbstständige Pfarrei hat Sehnde seit Anfang des 13. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit entstand vermutlich auch der Bau einer Kirche, deren Reste im Turm erhalten sind. Im Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert wurde das Gebäude weitgehend zerstört und erst 1730 durch einen Neubau ersetzt. Das 1878 errichtete Küsterhaus wäre Anfang dieses Jahrhunderts beinahe abgerissen worden, doch letztlich entschied sich die Stadt dagegen, renovierte es und setzte noch einen Anbau daran, so dass dort eine Mensa für die Mittagsverpflegung sowie ein Freizeitraum und eine Bücherei untergebracht werden konnten.

Der Rundgang führte auch noch auf den Hof von Jürgen Falkenhagen. Der frühere Ortsbürgermeister berichtete den Besucherinnen und Besuchern von dem Kontakt der Sehnder Feuerwehr zu den Kollegen in Marathokampos auf der griechischen Insel Samos, die bereits seit Jahren aus Sehnde unterstützt werden, unter anderem mit hier ausrangierten Fahrzeugen. Falkenhagen berichtete, dass es zwar auch auf Samos brenne. Jedoch nicht in der Gegend um Marathokampos.

Für den Seniorenbeirat freute sich dessen Sprecher Hermann Krähling über die gute Resonanz des Angebots und stellte in Aussicht, dass es im Herbst eine Wiederholung des historischen Stadtspaziergangs geben könnte.

Von Thomas Böger