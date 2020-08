Sehnde

Es steht fest: Auch im nächsten Jahr wird es kein zentrales Schützenfest in der Sehnder Innenstadt geben. Schon dieses Jahr war es wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, und jetzt ist der Schützengesellschaft Sehnde der Festwirt abgesprungen. „Wir werden alles in Eigenregie stemmen müssen“, sagt die Vorsitzende Janina Behrens. Für den 1950 gegründeten Verein sei das absolutes Neuland. „Und es ist auch ein finanzielles Risiko.“ Möglich sei wohl lediglich, wenn es dann erlaubt sei, ein kleines Fest vor dem Schützenheim an der Chausseestraße – so wie früher. Nun werden dafür Ideen gesammelt.

„Hätten gern mit Bevölkerung gefeiert“

„Das ist wirklich schade, wir hätten gern mit der Bevölkerung im Ortskern gefeiert“, bedauert Behrens. Genau aus diesem Grund hatten die Schützen den alten Standort – weil dort immer weniger Besucher gekommen waren – vor zwölf Jahren zugunsten der Innenstadt aufgegeben. Aufgrund der unsicheren Zukunft der Corona-Entwicklung werde man für nächstes Jahr aber „vorsichtiger rangehen“ und das Schützenfest in deutlich abgespeckter Form organisieren. Vieles hänge auch von den Auflagen der Stadt ab.

Anzeige

Ein großes Kettenkarussell, das wie sonst vor dem Sehnder Rathaus immer viele Familien angelockt hat, wird es definitiv nicht geben. „Eventuell stellen wir am Schützenheim ein kleines Kinderkarussell wie beim Tag der offenen Tür auf“, sagt Behrens. Die Vereinsmitglieder haben diesen neuen Weg bei einem Informationsabend am Sonnabend abgesegnet – allerdings waren nur knapp 30 von 130 Mitgliedern erschienen.

Weitere HAZ+ Artikel

Kein Rundum-sorglos-Paket

Doch weitaus schmerzlicher ist die Absage des Festwirts für das nächste Jahr. Die Zusammenarbeit sei immer gut gewesen, doch sei der Veranstalter wegen der Corona-Krise bereits arg gebeutelt und wolle sich neu orientieren. „Ob dann überhaupt noch Festwirte übrig bleiben, müssen wir abwarten“, sagt Behrens. Für den Schützenverein sei das ein herber Schlag, denn der Festwirt habe immer ein „Rundum-sorglos-Paket“ für den Verein geschnürt. Er habe sich um die Auflagen und Genehmigungen etwa für Absperrungen, Strom und Wasser gekümmert und auch die Fahrgeschäfte organisiert. Gerade Letztere wären eine enorme finanzielle Belastung für den Verein, weshalb man davon absehe.

Wie genau das Schützenfest im nächsten Jahr aussieht, sei noch völlig offen, sagt Behrens: „Es ist alles noch in Planung und nichts konkret.“ Sie wisse auch von anderen Vereinen, die vor den gleichen Problemen stünden. Einige Traditionen wolle man dennoch nicht ausfallen lassen, betont die Schützenvorsitzende. Die Könige würden natürlich gefeiert, es werde auch einen kleinen Ausmarsch und das Annageln der Scheiben am jeweiligen Haus der Könige geben. Und ebenso hoffe man wieder auf musikalische Unterstützung des Spielmannszuges aus Equord, dem man dieses Jahr schweren Herzens absagen musste.

Einen großen Ausmarsch wie im vergangenen Jahr wird es nächstes Jahr nicht geben. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Altenheime werden aber besucht

Auch die beiden Sehnder Seniorenheime, die AWO-Residenz und das Haus am Backhausring, wolle man beim Umzug am Freitag besuchen. „Das ist eine schöne Tradition, die wollen wir nicht ausfallen lassen“, kündigt Behrens an. Dort spielt der Musikzug den Bewohnern jedes Jahr ein Ständchen und verteilt Blümchen. Auch das beliebte Vereine- und Betriebe-Schießen werde im nächsten Jahr über die Bühne gehen. „Wir setzen dabei auf die Vernunft und Verantwortung der Teilnehmer“, sagt Behrens.

Von Oliver Kühn