Der Geschäftsführer der Sehnder Stadtwerke, Frank Jankowski-Zumbrink, verlässt das Unternehmen zum Jahresende nach fast 15 Jahren. Er sieht den Boden für seinen Nachfolger bereitet und freut sich auf neue Aufgaben in Burgdorf.

Die letzten Tage am Schreibtisch in Sehnde: Frank Jankowski-Zumbrink übernimmt Anfang Januar in Burgdorf. Quelle: Patricia Oswald-Kipper