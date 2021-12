Sehnde

Die Stadtwerke Sehnde haben ihr Ergebnis für 2020 gegenüber dem Vorjahr verbessern können. Der Überschuss stieg gegenüber 2019 um mehr als 20 Prozent auf rund 628.000 Euro. Laut Geschäftsführerin Natalie Heinrichs resultiert das vor allem aus der Beteiligung an der Energieversorgungsgesellschaft, aus deren Erträgen mehr als 390.000 Euro auf das Konto der Stadtwerke flossen. Der Überschuss soll in voller Höhe in die Rücklagen überwiesen werden.

Mit der Trinkwassersparte verdienten die Stadtwerke im vergangenen Jahr fast 135.000 Euro gegenüber rund 113.000 Euro in den zwölf Monaten zuvor. Ursache für den Anstieg war dem Geschäftsbericht zufolge ein um fast 50.000 Kubikmeter erhöhter Wasserverbrauch. In diesem Jahr werden die Einnahmen in diesem Bereich noch einmal wachsen, da der seit 2013 unveränderte Preis pro Kubikmeter seit Anfang 2021 von 1,68 Euro auf 1,76 Euro geklettert ist. Außerdem rechnen die Stadtwerke aufgrund der städtebaulichen Entwicklung auch für 2021 mit einem leicht steigenden Wasserverbrauch.

Bessere Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen

An das Trinkwassernetz sind in Sehnde rund 6340 Häuser angeschlossen. Sie beziehen das Wasser aus einem Leitungsnetz von insgesamt 230 Kilometern Länge. Sie machen einen wesentlichen Teil des Anlagevermögens aus, das sich durch Investitionen 2020 auf 28,5 Millionen Euro erhöht hat. Der Abwasserbereich erbrachte einen Gewinn von fast 87.000 Euro, der Überschuss der Energiesparte beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Beide Geschäftsfelder erzielten ebenfalls bessere Ergebnisse als im Jahr zuvor.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es wird erwartet, dass die Stadtwerke Sehnde GmbH auch in den nächsten Jahren zufriedenstellende Jahresergebnisse erwirtschaften wird“, stellt Heinrichs in Aussicht. Für das laufende Jahr rechnet die Geschäftsführerin allerdings mit einem deutlich niedrigeren Ertrag. Ursache dafür sei der „steuerliche Querverbund durch die Übernahme des Waldbades“ sei – also eine dadurch begründete Verschlechterung der Bilanz.

Für die Zukunft sieht Heinrichs die Stadtwerke gut gerüstet. „Risiken, die die Ertragslage gravierend verändern könnten, sind nicht erkennbar. Der Unternehmensfortbestand ist gesichert“, erläutert sie in ihrem Jahresbericht.

Von Thomas Böger