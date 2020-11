Wehmingen

Am letzten Wochenende vor dem Corona-Teil-Lockdown hat das Hannoversche Straßenbahn-Museum (HSM) in Wehmingen die Saison beendet. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept, das sich auch schon über die vergangenen Wochen bewährt hat“, erklärte HSM-Sprecher Bodo Krüger am Sonnabend. „Und da wir heute ohnehin unseren letzten regulären Öffnungstag haben, wollten wir den nicht absagen.“

Und so stand das Motto „ Hohenfels leuchtet“ auf dem Programm. Dafür hatte das Museum eigens seine Öffnungszeit um drei Stunden in den Abend hinein verlängert. Bei Dunkelheit wurden die Gebäude bunt beleuchtet und auf den Wegen zur Südschleife standen Feuerkörbe und -schalen, um den Besuchern Licht zu geben.

Feuerschalen- und körbe weisen den Weg ins hintere Museumsgelände. Quelle: Michael Schütz

Viele Besucher tragen freiwillig Masken

Ein Ansturm am letzten Wochenende, bevor die Kultureinrichtungen für vier Wochen schließen, war nicht zu beobachten, rund 300 Besucher kamen. Auch Angst vor Infektionen hatten die Gäste nicht. „Wir sind hier an der frischen Luft und die Menschen halten Abstand“, meinten Simon und Anja Rinke. Die beiden Ahltener waren mit ihren Kindern Greta (7) und Linda (4) spontan nach Wehmingen gekommen, als sie davon in der Zeitung gelesen hatten. „So kommen wir noch mal raus.“ Eine Maskenpflicht gab es zwar nur in geschlossenen Räumen, aber viele der Besucher trugen diese auch im Freien.

Eine Halloween-Hexe verteilt auf dem Bahnsteig Süßes an die Kinder – mit einer Zange und natürlich mit Abstand. Quelle: Michael Schütz

Aus der Geisterbahn quillt der Dampf

Weil der letzte Öffnungstag auf den 31. Oktober fiel, war auch Halloween Thema auf Hohenfels. Auf dem Gelände verteilte eine Hexe Süßigkeiten an die Kinder, und an der Rundstrecke im Südteil des Museumsgeländes hatten Mitarbeiter Jens Germer und seine Helfer einen Straßenbahnzug liebevoll-gruselig zu einer Geisterbahn dekoriert. Dort saßen Skelette und Leichen auf den Sitzen und es qualmte beständig aus den Türen. Germer selbst empfing die Besucher als Tod verkleidet mit einer Theatersense.

Jens Germer lädt die Besucher als Tod verkleidet in die Geisterbahn ein. Quelle: Michael Schütz

Wie das Kinderkarussell am Eingang war die Geisterbahn als Ersatz für den zu Saisonabschluss eigentlich üblichen Laternenumzug gedacht, der wegen der Corona-Bestimmungen ebenso wie das Feuerwerk ausfallen musste. Auch die sonst kostenpflichtige Kinderbahn konnte dieses Mal umsonst genutzt werden.

Öffnung zum Nikolaustag ist unwahrscheinlich

Üblicherweise weist der Museumskalender noch einen Öffnungstermin im Dezember auf, wenn zum Nikolaustag noch einmal die Bahnen für Besucher auf die Strecke geschickt werden. Ob das in diesem Jahr auch so sein wird, sei noch nicht klar, meinte Krüger. „Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass es wahrscheinlich nicht stattfindet.“ Wie es nächstes Jahr wird, bleibt abzuwarten. Die Saison 2021 beginnt regulär am Karfreitag, 2. April.

Von Michael Schütz