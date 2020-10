Das Hannoversche Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen öffnet am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. Oktober, seine Pforten. Dort gibt es dann auch erstmals den Neuzugang zu sehen, der für den von einem Sturm zerstörten Gelenkwagen angeschafft wurde. Außerdem sind die Kinderbahn und die Großmodellanlage in Betrieb.