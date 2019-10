Viele Vereine klagen über Mitgliederschwund, der Motorboot-Club (MBC) Sehnde nicht: Er hat in dieser Saison rund 20 Prozent mehr Mitglieder hinzugewonnen und verfügt jetzt über 50 Freizeitkapitäne. Am Wochenende ging die Saison mit dem Abbooten zu Ende, am nächsten Wochenende werden die schweren Boote mit einem Kran an Land gehievt.