Wehmingen

Schönes Herbstwetter und warme Temperaturen haben dem Hannoverschen Straßenbahn-Museum (HSM) am Sonntag, am letzten Öffnungstag des Jahres, noch einmal einen Rekordbesuch beschert. „Mit 708 Besucherinnen und Besuchern hatten wir den stärksten Saisonabschluss seit Gründung des HSM“, zeigte sich der Pressesprecher des Vereins, Bodo Krüger, sehr zufrieden.

Unter den Gästen war auch Ralf Korte mit seinem sechsjährigen Enkel Niclas. Die beiden Hannoveraner waren das erste Mal im Straßenbahn-Museum und schauten sich gespannt um. „Niclas interessiert sich generell sehr für Straßenbahnen und Loks“, sagte Korte, während sein Enkel auf der Kinderbahn seine Runden drehte.

Stammgäste dagegen sind Meike Jungen und ihr fünfjähriger Sohn Emil. „Ich selbst hatte allerdings vorher kein Interesse an der Technik“, gestand die Hannoveranerin. Nach mehreren Besuchen mit ihrem Sohn sei aber auch bei ihr der Spaß gewachsen.

Abends werden Gebäude angestrahlt

Dass es am Reformationstag noch einmal mehr Kinder als sonst nach Wehmingen verschlagen hatte, lag auch am Motto des Tages, denn das HSM hatte einen „Kindertag im Lichterglanz“ ausgerufen. Bei eigens bis 20 Uhr ausgedehnten Öffnungszeiten wurden tagsüber Kinderbahn, Fahrsimulator und die LGB-Bahn stark nachgefragt, abends illuminierte das Museum die altehrwürdigen Gebäude.

Der letzte Öffnungstag wird bei Einbruch der Dunkelheit mit einer Illumination der Gebäude beendet. Quelle: privat

Mit den Besucherzahlen zeigte sich das Museum im zweiten Corona-Jahr zufrieden. 6400 Gäste passierten das Kassenhäuschen. „Dafür, dass wir erst im Juli starten konnten, ist das gut“, freute sich Schatzmeister Tobias Löffelsend. 2020 seien es nur knapp 4000 gewesen. Von den 13.500 Gästen im Jahr 2019 ist das allerdings noch weit entfernt. „Aber die Menschen gieren wieder danach“, meinte Löffelsend. Das merke man vor allem am Kassenhäuschen, wo die Stimmung trotz Corona-Kontrolle entspannt gewesen sei. „Von Frust und Ärger keine Spur.“

Hohe Spendenbereitschaft im ersten Corona-Jahr

Der Verein selbst habe durch die im Vergleich immer noch geringen Besucherzahlen aber finanzielle Einbußen, rechnete der Schatzmeister vor. Einen gewissen Ausgleich habe es durch die ungewöhnlich hohe Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr gegeben. „Auch dadurch mussten wir bisher noch nicht an den Kosten drehen.“

Dabei hat der Verein einiges vor in der Zukunft. Zum einen sollen im Winter die neue Fahrzeughalle und Werkstatt weitergebaut werden. Zum andern steht das Problem der Außenstrecke nach Algermissen im Raum. Ende August war dort der Draht der Oberleitung auf mehreren hundert Metern gestohlen worden. Eine Neubeschaffung und Reparatur der Strecke werde rund 30.000 Euro kosten, meinte Krüger. „Wann die Strecke wieder in Betrieb gehen kann, ist nicht absehbar.“ Es komme auch auf die Spendenbereitschaft an. Außerdem gebe es derzeit eine Rohstoffverknappung, was Kupfer noch einmal teurer mache, ergänzte Löffelsend.

Barrierefreies Fahrzeug für Rundfahrten

Während die alte Wiener Straßenbahn auf die Rundfahrten geht, wartet der neue, barrierefreie Zug aus Amsterdam (rechts) noch auf seine Zulassung. Quelle: Michael Schütz

Über eine Neuanschaffung freuten sich die beiden Museumsmitarbeiter besonders. Am Sonntag konnte man bereits eine neue Straßenbahn bewundern, die das Museum aus Amsterdam geschenkt bekommen hat. Der Wagen ist barrierefrei und kann somit auch für Rundfahrten mit mobilitätseingeschränkten Menschen genutzt werden. Bis zum Saisonstart im kommenden April soll er auch eine Zulassung haben und eingesetzt werden können.

Nikolausfahrten im Dezember

Einmal wird das Museum in diesem Jahr allerdings noch geöffnet sein: Am Sonntag, 5. Dezember, lädt das HSM von 11 bis 17 Uhr zu den traditionellen Nikolausfahrten ein.

Von Michael Schütz