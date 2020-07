Das Hannoversche Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen zeigt am Sonntag, 19. Juli, seine LGB-Modellbahn: Die Straßenbahnmodelle sind mit einem Maßstab von 1:22,5 besonders groß und von den Originalen kaum zu unterscheiden – die Anlage ist in Europa nahezu einzigartig.