Der Reservistenverband der Bundeswehr lädt am Sonntag, 19. September, zu einem Treffen historischer Militärfahrzeuge im Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen ein. Besucher können dort unter anderem mehr als 100 Vehikel aus der Zeit nach 1945 sehen. In manchen ist sogar eine Mitfahrt möglich.