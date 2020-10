Wehmingen

In den vergangenen zehn Jahren hat das Hannoversche Straßenbahn-Museum (HSM) stets neue Besucherrekorde verzeichnet. Diese Erfolgsserie wurde durch die Corona-Pandemie nun gestoppt. In diesem Jahr sind die Zahlen massiv eingebrochen. „Wenn wir auf insgesamt auf 6.000 Besucher kommen, können wir noch froh sein“, sagt Museumssprecher Bodo Krüger. Im Vorjahr waren rund 13.700 Besucher nach Hohenfels gekommen.

Am vergangenem Sonnabend, dem Tag der deutschen Einheit, und am darauffolgenden Sonntag tummelten sich vor allem viele Familien auf dem weitläufigen Gelände. Nach dem Lockdown im März hatte das Museum zu Pfingsten erstmals wieder und mit strengem Hygienekonzept geöffnet. Die folgenden drei Wochen liefen schleppend. Großveranstaltungen, die in den vergangenen Jahren einige tausend Besucher anzogen – mussten abgesagt werden. Mitunter waren an den Öffnungstagen nur 50 Besucher vor Ort.

Museum verzeichnet Minus von 100.000 Euro

Aber dann kamen die Besucher wieder – mitunter waren es so viele wie in den Jahren ohne Corona. Der Entdeckertag am 13. September bescherte dem HSM mit 550 Besuchern sogar etwas mehr Gäste als sonst an den Entdeckertagen üblich. Auch die Ausstellung der Lehmann-Garten-Bahnen auf der Großmodellanlage im Kesselhaus war mit rund 300 Besuchern gut besucht. „Mittlerweile schadet uns Corona nicht mehr“, betont Krüger.

Nichtsdestotrotz verzeichnet das Tram-Museum in diesem Jahr ein dickes Minus. Wegen der ausbleibenden Einnahmen – etwa durch Eintrittsgelder – fehlen rund 100.000 Euro. „Das holen wir nicht mehr rein – es sind einfach zu viele Großveranstaltungen wie etwa der Oldtimertag, das Militärtreffen und der Kindertag ausgefallen“, erklärt Krüger.

Die Groß-Modellanlage im Maßstab 1:22,5 (LGB) war auch in Corona-Zeiten gut besucht . Quelle: Katja Eggers

Neue Halle kann nicht fertiggestellt werden

Weil dem Museum das Geld fehlt, kann auch die neue Halle nicht fertiggestellt werden. Der zweiteilige Bau sollte eigentlich in diesem Herbst eröffnet werden. Während die Werkstatthalle bereits fertig ist, wurde die Ausstellungshalle jedoch erst zu einem Drittel betoniert. „Dafür fehlen uns jetzt rund 20.000 Euro“, sagt Krüger. Der HSM-Sprecher ist jedoch optimistisch: „Wenn das Jahr 2021 halbwegs normal läuft, bin ich sicher, dass wir an alte Zeiten anknüpfen können und das Geld über die Besucher relativ schnell wieder beisammen haben werden.“

Ob im nächsten Jahr auch die drei neuen Museen auf Hohenfels eröffnet werden können, hinge ebenfalls von der jeweiligen Situation ab. Sowohl der Hannoversche Fernmeldeclub als auch das Norddeutsche Museum für Hifi- und Studiotechnik haben auf dem Museumsgelände Gebäude und Hallen angemietet. Das geplante Omnibusmuseum betreibt der HSM-Trägerverein indes selber. Alle drei Museen sollten laut Krüger 2021 eröffnen, sicher sei dies jedoch nicht.

Auch die beliebte Kinderbahn ist am Tag der deutschen Einheit nach der Corona-Pause erstmals wieder in Betrieb. Quelle: Katja Eggers

Nikolausfahrten finden statt

Stattfinden werden in diesem Jahr aber auf jeden Fall die Nikolausfahrten für Kinder am 6. Dezember. Zum vorletzten Mal in diesem Jahr öffnete das Museum am 31. Oktober zur „Herbststimmung“. Dann ist extra lange geöffnet. Das übliche Feuerwerk und der Laternenumzug fallen jedoch aus. „Da würden einfach zu viele Menschen zu eng beieinander sein“, erläutert Krüger.

Die Wintersaison nutzen die Mitglieder derweil, um an der Halle weiter zu werkeln, einen neu eingetroffenen Tramwagen aus Polen zu restaurieren und eine unterirdische Zisterne für die neue Halle abzudichten und mit Wasser aufzufüllen.

