Wehmingen

Den Tag der Deutschen Einheit gibt es seit 1990. In Berlin wird die Wiedervereinigung mit einem mehrtägigen Familienfest ums Brandenburger Tor zelebriert – das Hannoversche Straßenbahnmuseum (HSM) in Wehmingen schlägt mit der Premiere der sogenannten Ostalgie-Tage eine ganz andere Brücke zum Thema.

Zur Galerie Nach der Wende verschwanden die Alltagsgegenstände aus der DDR – waren sie doch Zeugnisse einer ungeliebten Zeit. Im Straßenbahnmuseum laden sie ein zum Austausch über persönlich erlebte Geschichte

„Da müssen wir in Sehnde erst was losmachen“, sagt Museumssprecher Bodo Krüger schmunzelnd ob der Abwesenheit entsprechender Einheitsfeiern im östlichen Umland Hannovers. Statt Festakt und offizieller Reden gibt es im Straßenbahnmuseum allerdings Dinge zu sehen, die das Leben, den Alltag der ehemaligen DDR prägten. Trabis und Haushaltsgeräte made im volkseigenen Betrieb, Uniformen der Nationalen Volksarmee und Spielzeug, Honecker-Bild sowie Ost-Sandmännchen.

Vieles, was direkt nach der Wende in Ungnade fiel, weggeworfen oder bestenfalls im Keller oder auf dem Dachboden eingelagert wurde, ist heute wieder Kult. Und für die Besucher des HSM Anstoß, Erinnerungen auszutauschen. „Beim Trabitreffen hat das unlängst ähnlich funktioniert“, sagt Krüger.

MMH-Mitarbeiter sammelt DDR-Devotionalien

Nils Hoffmann, Personalratsmitglied an der Medizinische Hochschule in Hannover, tut seinen Teil dazu. Er zeigt Stücke aus einer großen Sammlung von DDR-Devotionalien. „Viele der Mitarbeiter an der MHH stammen aus dem Osten. ,Ich hab da auch noch was von Oma im Keller’ hieß es, wenn ich davon erzählt habe.“ So wuchs und wuchs der Fundus. Hoffmann stellte die Dinge 2012 in Steinhude aus. „Es kamen 10.000 Leute. Und manche salutierten sogar vor dem Honecker-Bild.“

Hoffmanns eigene Erinnerung an die Wiedervereinigung? „Ich war damals ehrenamtlich bei den Johannitern im Katastrophenschutz tätig“, erinnert er sich. „Als es hieß, Hannover mache die Läden am Sonntag auf, haben wir in Springe alles aufgebaut, damit 500 Menschen übernachten können. Aber dann hat Hannover den Bunker am Bahnhof geöffnet. Und zu uns kam keiner.“

Fachsimpeln über NVA-Motorräder und DDR-Trams

Alte DDR-Motorräder haben es Jennifer und Alexander Von der Heide aus Gütersloh angetan. „Meine Frau und ich sind Reservisten der Bundeswehr“, erzählt der Motorradliebhaber. „ Fahrzeuge der Bundeswehr zu sammeln war für uns aber eher langweilig, also haben wir uns als Wessis auf das verlegt, was keiner haben wollte: Die NVA.“ Den beiden nach Wehmingen mitgebrachten Maschinen – Baujahr 1970 und 1973, beide wurden in den Achtzigern außer Dienst gestellt – sieht man die Jahrzehnte im Dienst der Nationalen Volksarmee an. „Wir haben sie bewusst nicht restauriert, denn damit würden man ihnen ihre Seele nehmen“, sagt Von der Heide. „Militärmaschinen wurden nicht gepflegt, die wurden genutzt.“

Ost-Trams fehlen natürlich auch nicht. Im Kino oder real. Wer im Fahrsimulator Platz nimmt, sitzt im Cockpit einer sogenannten Reko und kann diese virtuell durch das Berlin der Siebzigerjahre lenken. Bei dem von Krüger konstruierten Simulator handelt es sich übrigens um den weltweit einzigen mit einer historischen Strecke. „Reko, das steht für rekonstruiert“, erklärt Krüger angesichts des Wagens aus dem Jahr 1969, der draußen steht: Auf die alten Fahrgestelle von Straßenbahnen, die im Zweiten Weltkrieg zu schaden kamen, wurden in der DDR einfach neue Aufbauten gesetzt. Auch in einer von der Firma ČKD Tatra aus Tschechien für die DDR gebauten Tram können die Besucher mitfahren. Übrigens auch am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 17 Uhr.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Einheitsbuddeln – wenn ein ganzes Land plötzlich Bäume pflanzt

Ostdeutsche: Unzufrieden mit der Demokratie

Die Ostalgie-Szene blüht

Ostprodukte : Fans lieben sie immer noch

Trauung in der Tram

Von Sandra Köhler