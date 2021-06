Wehmingen

Das Straßenbahn-Museum in Wehmingen öffnet ab Sonntag, 4. Juli, wieder seine Türen für Besucher. Wegen Corona hat sich der Start in die neue Saison um drei Monate verschoben, normalerweise geht sie im April los. „Aber wir freuen uns riesig, dass wir überhaupt wieder aufmachen können – auch wenn das Damoklesschwert der Pandemie immer noch über uns schwebt“, sagt Museumssprecher Bodo Krüger.

Wenn alles gut geht, können Besucher sich bis zum 31. Oktober auf Hohenfels an historischer Straßenbahn-Technik erfreuen. Jeweils an Sonn -und Feiertagen dreht sich dort dann alles um das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Es gibt mehr als 70 historische Trams zu sehen. Und sofern es die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zulassen, sind auch in diesem Jahr wieder viele Sonderveranstaltungen und Thementage vorgesehen. Pandemiebedingt mussten im Frühjahr das Modelltrucker-Treffen, das Militärfahrzeuge-Treffen und das Ostereiersuchen für die Jüngsten ausfallen.

Wer das Straßenbahn-Museum besuchen möchte, hat am ersten Öffnungstag die Gelegenheit, das Gelände standesgemäß mit einem Oldtimerbus zu erreichen. Dieser startet um 10 Uhr am Messebahnhof in Laatzen, erreicht gegen 10.10 Uhr die Stadtbahnstation Messe-Ost und trifft gegen 10.30 Uhr in Wehmingen ein. Die Rückfahrt ist für 15.30 Uhr vorgesehen. Besucher bekommen zudem wieder die Gelegenheit, eine echte Straßenbahn über das Gelände zu fahren. Schon am Eröffnungstag finden die ersten Schulungsfahrten statt. Die Folgetermine werden danach zeitnah im Internet veröffentlicht.

Sonderschau widmet sich dem Thema Dampf Deutschlands vielfältigste und umfangreichste Sammlung historischer Straßenbahnwagen wird im Straßenbahn-Museum auch weiterhin durch die Sonderausstellungen des Fördervereins Mobile Welten bereichert. Am Freitag, 9. Juli, wird in der historischen Salzmühle auf dem Museumsgelände die Schau „Faszination Dampf“ eröffnet. Eine Einführung ins Thema geben Hans Georg Franke, Vorsitzender des IFA Museum Nordhausen, sowie Ingo Büscher, Geschäftsführer der Komatsu Germany GmbH in hannover, und Bernd Lange, Vorsitzender des Vereins Mobile Welten. Vor dem Gebäude wird die vereinseigene Dampflokomobile Angelika, Baujahr 1922, unter Dampf zu sehen sein. Sie wird damit nach aufwändiger Reparatur im Jahr 2020 erstmals wieder in der Region Hannover voll funktionsfähig präsentiert. In der Ausstellung selbst sind zahlreiche Beispiele aus der Dampftechnik und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen zu sehen. Unter anderem können die Besucher ein Dampfautomobil bestaunen. Ein Ausstellungsraum ist den Lokomotiven der hannoverschen Hanomag (heute Komatsu) gewidmet. Die Ausstellung ist an den Öffnungstagen des Straßenbahn-Museums zu sehen.

Am Entdeckertag gibt es eine Tram-Parade

Nachdem der beliebte Oldtimertag im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, soll die Veranstaltung nun am 8. August über die Bühne gehen. Auch gibt es am Nachmittag wieder orchestrale Live-Musik. An den Sonntagen zwischen dem 15. und dem 29. August wird der Sammler Dietmar Heintz erneut seine große Playmobil-Schau im Kesselhaus zeigen. Am 5. September steht der Entdeckertag samt moderierter Tram-Parade auf dem Programm. An diesem Tag wird es auch ein größeres Modellbahn-Treffen von Straßenbahn-Großmodellen im Maßstab 1:22,5 geben.

Ein größeres Omnibus-Treffen ist für den 26. September geplant. Am 3. Oktober öffnet diese Anlage dann noch einmal ihre Türen, bevor der Kindertag am 31. Oktober den Abschluss der Saison bildet.

Kinderspielzimmer bleibt vorerst geschlossen

Besucher müssen sich beim Betreten des Museumsgeländes im Kassenbereich registrieren lassen. Auch könnte es sein, dass der Fahrsimulator sowie das Kino geschlossen bleiben müssen. Der Gastraum und das Kinderspielzimmer im Hauptgebäude sind aus baulichen Gründen vorübergehend gesperrt, der Verzehr von Speisen und Getränken ist im großen Kaffeegarten jedoch jederzeit möglich. Der Trägerverein verweist besonders in diesen nur schwierig planbaren Zeiten auf die stets aktuelle Homepage des Museums www.tram-museum.de.

Das Museum öffnet vom 4. Juli bis 31. Oktober an allen Sonn- und Feiertagen sowie am Sonntag, 5. Dezember (Nikolausfahrten) jeweils von 11 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 7,50 Euro und ermäßigt 6,50 Euro Eintritt. Für Kinder bis 15 Jahre kostet es 4 Euro.

Von Katja Eggers