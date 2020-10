Sehnde

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am Mittwoch, 21. Oktober, wie in der vergangenen Woche den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) – daher bleibt an diesem Tag auch der Wertstoffhof in Sehnde am Borsigring geschlossen. Zudem wird nur der Sperrmüll abgeholt, der für diesen Tag zugesagt worden war.

Die Verwaltung stellt sich zudem wie in der Vorwoche darauf ein, dass auch die städtischen Kindertagesstätten bestreikt werden. Offiziell sei die Stadt aber noch nicht informiert worden, sagte Sprecherin Ines Raulf am Montagnachmittag.

Von Oliver Kühn