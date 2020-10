Höver

Hat der Kommunalwahlkampf schon begonnen? Eine eigentlich profane Blumenzwiebel-Pflanzaktion in Höver hat jetzt zum Streit zwischen CDU und SPD im Ortsrat sowie dem SPD-Ortsbürgermeister und seiner CDU-Stellvertreterin geführt. Die Sozialdemokraten sind hochgradig verärgert, weil die Christdemokraten angeblich ohne Absprache mit ihnen im Alleingang drauf losgepflanzt haben, um sich medienwirksam in Szene zu setzen. Die CDU ihrerseits wirft der SPD vor, sich trotz Aufrufs nicht zurückgemeldet zu haben. Nach der emotional und kontrovers geführten Diskussion um eine mögliche Bebauung des Schützenplatzes scheinen die Nerven auf beiden Seiten blank zu liegen.

CDU : SPD hat sich nicht gemeldet

Aber der Reihe nach: Der Ortsrat hatte auf seiner Sitzung Anfang Oktober beschlossen, 200 Euro für die Pflanzaktion mit Osterglocken und Tulpen zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu den Vorjahren sollte es wegen der Corona-Pandemie aber keinen öffentlichen Aufruf zur Mithilfe geben und auch keinen anschließenden Imbiss. Elisabeth Schärling ( CDU), stellvertretende Ortsbürgermeisterin, hatte die Organisation übernommen und nach eigenen Angaben alle Ortsratsmitglieder angeschrieben, die Blumenzwiebeln bei ihr abzuholen. „Aber auf meine Anfrage hat sich niemand von der SPD bei mir gemeldet.“ Daraufhin hätten sie und drei weitere Mitstreiter aus ihrer Partei einfach angefangen zu pflanzen, weil im vergangenen Jahr einige Zwiebeln zu lange liegengeblieben und verschimmelt seien.

Ganz anders sieht das Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD). Aus seiner Sicht habe Einigkeit bestanden, den Termin gezielt zu planen und auch „pflanzinteressierte Familien“ einzubinden. Das habe er auch in seinem öffentlichen Infobrief so kommuniziert. „Es enttäuscht mich, dass nun in einer Adhoc-Aktion Frühblüher gesetzt wurden und daran ausschließlich CDU-Mitglieder beteiligt waren.“ Die Aktion sei kontraproduktiv für den Ort, er sei auch von Höveranern angesprochen worden, warum die Aktion nicht so stattgefunden habe wie im Ortsrat angekündigt. „Das ist schade, die Note für die Außenwirkung ist mangelhaft bis ungenügend.“

Schemschat will den Vorfall auch nicht auf sich beruhen lassen: „Es gilt, in nächster Zeit darüber zu sprechen, dass der Rechnungsbetrag für die Blumenzwiebeln von der CDU Höver getragen wird.“ Außerdem müsse man diskutieren, ob der Ortsrat im nächsten Jahr erneut eine Pflanzaktion planen soll.

SPD : CDU will Aktion für sich vermarkten

Auch Uwe Eichelkraut, Sprecher der SPD-Ortsratsfraktion, kritisiert die seiner Meinung nach mangelnde Zusammenarbeit. Die Mail von Schärling sei am Freitagmorgen des 16. Oktober gegen 8 Uhr gekommen, aber ohne Terminangabe. Die Mail liegt auch dieser Zeitung vor, tatsächlich ist dort nur erwähnt, dass die Blumenzwiebeln „ab Samstag“ abgeholt werden können. Er habe weder gewusst noch geahnt, dass die CDU gleich am nächsten Tag losziehen wollte, sagt Eichelkraut. Zudem sei ein Ortsratsmitglied zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne und eine so kurzfristige Umsetzung ohnehin nicht möglich gewesen. Eichelkraut hat dafür seine eigene Erklärung: „Die CDU war auf die Außenwirkung bedacht und wollte die Aktion medienwirksam für sich vermarkten.“

Schärling ist über die kritische Rückmeldung konsterniert und widerspricht ihr vehement. „Ich bin ein wenig fassungslos, wie Tatsachen so verdreht werden können.“ Auch die von Schemschat ins Spiel gebrachte Kostenübernahme durch die CDU lehnt die Ratsfrau ab. Sie sei sich keiner Schuld bewusst und habe vom Bürgermeister eigentlich ein Dankeschön für die Arbeit erwartet. „Ich war mir sicher, wir machen alles richtig, und dann kommt nur Kritik.“

Von Oliver Kühn