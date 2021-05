Ilten/Wassel

Das Sturmtief Eugen ist relativ entspannt an Sehnde vorbeigezogen: Während in anderen Teilen der Region Hannover die Feuerwehren mit den Folgen zu kämpfen hatten, war das Einsatzgeschehen für die Stadtfeuerwehr Sehnde nach Angaben ihres Sprechers Tim Herrmann eher ruhig. Bis zum Mittwochmorgen waren nur die Ortsfeuerwehren Ilten und Wassel mit dem Sturmtief beschäftigt. An der Kreuzung von Bundesstraße 65 und dem Großen Knickweg in Köthenwald war ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Ortsfeuerwehr Ilten musste daraufhin ausrücken und den Baum beseitigen. Die Einsatzstelle wurde währenddessen von der Polizei gesperrt.

Ein weiterer umgestürzter Baum wurde am Dienstagabend in Wassel gemeldet. Gegen 20 Uhr war eine Birke im Klappenweg über die Fahrbahn gestürzt und versperrte diese vollständig. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerteilt und abtransportiert und die Straße anschließend von Resten gereinigt. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz erledigt und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Erinnerungen an Sturm „Sabine“

Das letzte Sturmtief über Sehnde namens „Sabine“ hatte am 10. Februar vergangenen Jahres einen großen Schaden im Hannoverschen Straßenbahn-Museum (HSM) auf Hohenfels angerichtet. Eine Windböe hatte damals einen der ältesten und mächtigsten Bäume des dicht bewaldeten Areals etwa einen Meter über dem Boden abgebrochen. Dabei hatten die Äste auch noch einen Gittermast mit sich gerissen. Baum und Mast krachten auf einen Gelenkzug, der auf einem angrenzenden Gleis abgestellt war. Der 1957 von der Düsseldorfer Waggonfabrik (Düwag) gebaute Triebwagen war dabei irreparabel beschädigt worden. Doch Suche und Spendenaufruf für einen Ersatz hatten Erfolg: Im polnischen Poznan wurde ein Düwag-Triebwagen entdeckt und gekauft.

Von Oliver Kühn