Bolzum/Wehmingen

Zwar gehören Bolzum und Wehmingen seit fast 50 Jahren nicht mehr zum Kreis Hildesheim, sondern zu Sehnde, aber die Verbindungen in die Bischofsstadt sind gerade in den Dörfern südlich des Mittellandkanals immer noch ausgeprägt. In einem Bereich ist das auch noch institutionell zu sehen, denn Wehmingen und Bolzum gehören im Bereich der evangelischen Kirche immer noch zum Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt. Deswegen kam jetzt dessen Superintendent Mirko Peisert für eine Visitation in die beiden Kirchengemeinden, die gemeinsam von Pastorin Katrin Frölich betreut werden.

Ziel seines Besuches im Sehnder Süden sei es, die Arbeit der Kirchengemeinden im Zusammenspiel mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort in Augenschein zu nehmen, erläuterte Peisert. „Welche Themen beschäftigen die Menschen, und wie wird das Verhältnis zur Kirche wahrgenommen?“

Viele Kinder gehen in Hildesheim zur Schule

Gerade zum Kirchenkreis sei das Verhältnis sehr präsent, befand Pastorin Frölich. „Viele Kinder der Gemeinden besuchen die Michelsenschule in Hildesheim oder das Gymnasium Andreaneum.“ Letzteres wird von der evangelischen Kirche getragen.

Auch in den beiden Orten selbst sei das Miteinander partnerschaftlich, hat Peisert beobachtet. Dazu hatte er mit Ortsräten und Vereinsvorsitzenden gesprochen. Dabei sei ihm allerdings aufgefallen, dass es über die Kreisgrenze hinweg Verbesserungsmöglichkeiten gebe. „Lühnde ist nur drei Kilometer von Bolzum entfernt, aber es besteht kaum Kontakt in den Algermisser Ortsteil.“ Das bestätigte ihm der stellvertretende Bolzumer Ortsbürgermeister Andreas Sennholz (CDU). „Lühnde und Bolzum sind zwei verschiedene Welten.“

Zusammenarbeit mit Lühnde kann Vereinen nutzen

In einer Zusammenarbeit über die Grenze hinweg liege aber vielleicht auch eine Möglichkeit für die Vereine, dem Mitgliederschwund und dem fehlenden Nachwuchs entgegenzuwirken, gab der Superintendent Denkanstöße. Durch Neubürger allein sei dieses Problem nicht zu lösen. „Insbesondere, da es sich bei Bolzum und Wehmingen mit insgesamt 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern um sehr kleine Gemeinden handelt, könnten diese von Kooperationen profitieren“, meinte Peisert.

Beeindruckt war der Superintendent von dem starken ehrenamtlichen Engagement, das sich etwa im Dorfladen Bolzum und dem Umweltprojekt Gutklima zeige. Ausdrücklich begeistert zeigte er sich vom neuen Coworking-Space-Projekt auf dem Marktplatz. Auch ein bienenfreundlicher Gemeinschaftsgarten auf dem Gelände des Pfarramtes zeuge von Ehrenamtlichkeit. Für ihn sei dieses Engagement ein Zeichen für Veränderungen in den Dörfern. Zwar hätten es traditionelle Vereine schwer, zog er Bilanz. „Aber dafür gibt es neue, positive Entwicklungen.“ 

Von Michael Schütz