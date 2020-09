Rethmar

Ricarda Schnelle ist jetzt offiziell die neue Pastorin in Sehnde. Superintendentin Sabine Preuschoff hat die Geistliche am Sonnabend feierlich in ihr Amt eingeführt. Schnelle übernimmt die zweite Pastorenstelle in der Gemeinde und tritt die Nachfolge von Pastor Uwe Büttner an, der jüngst pensioniert worden ist.

Wenn die evangelische Kirchengemeinde in Sehnde im nächsten Jahr mit jenen in Haimar und Rethmar zu einer Gesamtkirchengemeinde verschmilzt, ist Schnelle zusammen mit Pastorin Damaris Frehrking für alle drei Orte zuständig. Nach dem Aufstellungsgottesdienst in Sehndes Kreuzkirche ging der Einführungsgottesdienst mit anschließendem Gemeindefest denn nun auch in Rethmar über die Bühne. Mehr als 200 Besucher verfolgten die Segnung und die Urkundenübergabe vor der St.-Katharinenkirche. Die Besucher saßen dabei mit Masken auf Bierzeltbänken.

Anzeige

Die Besucher verfolgen den Gottesdienst vor der St.Katharinen-Kirche in Rethmar auf Biertischbänken sitzend. Quelle: Katja Eggers

Weitere HAZ+ Artikel

Preuschoff : „ Gesamtkirchengemeinde ist große Herausforderung“

Preuschoff würdigte die neue Pastorin in ihrer Rede als jemanden, der „sehr strukturiert und besonnen an seine Arbeit geht“. Schnelle liebe ihren Beruf und übernehmen gern grundpastorale Aufgaben. Mit Ehrenamtlichen entwickele sie neue Vorhaben und Projekte im Team. „Die Menschen werden wahrnehmen, dass Kirche auch weiterhin für sie da ist“, betonte Preuschoff. Sie spielte damit auf die Sorge einiger Gemeindemitglieder an, dass ihre Ortschaft im Verbund einer Gesamtkirchengemeinde eventuell untergehen könne.

„Eine Gesamtkirchengemeinde ist eine große Herausforderung – und ja, es wird dann mitunter unübersichtlich und groß“, sagte Preuschoff. Es allen Recht zu machen, könne schwierig werden. Doch Jesus sei den Menschen auch nur punktuell begegnet. Er habe nicht alle gesegnet, sondern nur einige. „Aber diejenigen, denen er begegnet ist, hatten seine volle Aufmerksamkeit“, betonte die Superintendentin. Sie sei sicher, dass Schnelle und Frehrking ihre Aufgaben künftig im Blick hätten und dort handeln, wo es gerade nötig sei.

Zur Galerie Superintendentin Sabine Preuschoff hat Ricarda Schnelle am Sonntag in ihr Pastorenamt eingeführt. Im Anschluss haben die Gemeinden Sehnde, Rethmar und Haimar ihr erstes gemeinsames Fest gefeiert.

Schnelle hat die drei Gemeinden bereits während ihres zweijährigen Probedienstes kennengelernt. Nach der Pensionierung von Pastor Büttner hatte sie sich erfolgreich auf dessen Stelle beworben. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse wünschte der neuen Pastorin in seinem Grußwort, dass der liebe Gott den Sonnenschein, den er den Gemeinden beim Einführungsgottesdienst geschenkt hatte, nun auch in Schnelles Pfarrdienst weitertrage.

Gemeinden feiern mit Würstchen und Kartoffelsalat

Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die drei Gemeinden der künftigen Gesamtkirchengemeinde ihr erstes gemeinsames Fest. Dabei verlief alles corona-konform. So hatten die Helfer etwa einen Essensparcours eingerichtet, der im Einbahnstraßensystem zu Kartoffelsalat, Würstchen vom Grill und Getränken führte.

Sophie (8, von links), Greta (9) und Leonie (9) bemalen mit den Teamern Sophie und Jana Windmann T-Shirts. Quelle: Katja Eggers

Der Nachwuchs vergnügte sich derweil beim Wikinger Schach auf der Wiese. Die achtjährige Sophie und ihre Freundinnen Greta und Leonie bemalten T-Shirts mit Textilfarbe. „Das wird schön bunt“, sagt Sophie fröhlich.

Von Katja Eggers