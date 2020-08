Haimar

Das Fußballspielen war auf den Plätzen der Amateurvereine in den vergangenen Monaten coronabedingt nicht möglich. Der TSV Germania Haimar/ Dolgen machte da keine Ausnahme. Untätig war der Verein allerdings nicht – insbesondere, was die Fußballsparte angeht. Mit viel Einsatz und der Hilfe des örtlichen Tischlers Karl-Heinz Hauer haben die Kreisligakicker den Sprecherturm an dem Spielgelände an der Mehrumer Straße umgestaltet und auf Vordermann gebracht.

Holzklappen durch Fenster ersetzt

Dabei ging es in erster Linie um den kleinen Anbau am Turm. Dort gab es bisher eine Art Verschlag mit aufklappbaren Holzelementen, aus dem heraus Getränke und Bratwürste verkauft wurden. „Die Klappen waren aber nie richtig dicht“, erklärt Alexander Busch, Fußball-Spartenleiter und selbst Spieler in der 1. Herrenmannschaft.

Anzeige

In den vergangenen Wochen ist dort ein gemauerter Anbau mit einer durch Rollläden geschützten Fensterfront entstanden. Auf diese Weise werde vermieden, dass sich im Innern Schmutz sammele und sich Getier ansiedele, meint Busch. In den kommenden Monaten soll jetzt die Innensanierung und eine Überdachung für den Grillstand in Angriff genommen werden. Bisher hat der Verein rund 7000 Euro für das von Busch und seinem Vater und Stellvertreter Andreas Busch geleitete Projekt in die Hand genommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Unterstand soll zu Kassenhäuschen umgebaut werden

Am Eingang zum Platz steht zudem noch ein weiterer hölzerner Unterstand, der zu einem Kassenhäuschen umgebaut werden soll. Des Weiteren soll noch ein Sichtschutz gemauert werden, an dem Sponsoren ihre Logos anbringen können.

Verein sucht Sponsoren

Zurzeit sei der Verein auf der Suche nach Geldgebern, die nicht nur zur geplanten Sanierung am Sprecherturm Gelder beitragen könnten, sagt Busch. Auch für den Spielbetrieb seien Sponsoren willkommen. Am geplanten Sichtschutz und am Sprecherturm könne die Werbung angebracht werden. Wer auf dem Fußballplatz in Haimar werben möchte, könne sich gern bei Busch unter der E-Mail-Adresse alex.busch1997@web.de melden.

Von Michael Schütz