Was den Sport im Corona-Frühling 2020 angeht, könnte das Fazit vom Vorsitzenden des größten Sehnder Sportvereins wohl auch von jedem anderen Sportverein kommen: „Unsere Aktivitäten sind zurzeit im Dornröschenschlaf“, bedauert Ralf Marotzke, Chef des Turnvereins Eintracht (TVE) Sehnde. Wann das Training oder das Vereinsleben wieder anlaufen können, weiß auch er nicht. Marotzke, der aus der Handballabteilung stammt, hat dorthin noch einen guten Draht. „Jeder trainiert dort zurzeit für sich allein.“ Die Vorlage dafür sei ein Plan, den der Trainer jedem einzelnen an die Hand gegeben habe.

Einen Teil des Vereinslebens haben sich die Sportler allerdings bewahrt, wenn auch gezwungenermaßen der Situation geschuldet. „Die Handballer sind selbst auf die Idee gekommen, einen Einkaufsservice für ältere und gefährdete Menschen auf die Beine zu stellen“, lobt Marotzke. Wann es wieder Handballtraining, geschweige denn Spiele geben werde, könne auch er nicht sagen. „Handball ist ein Kontaktsport.“ Den könne man nicht auf Abstand spielen.

Tennisabteilung hofft auf den Mai

Mehr Hoffnung hat dagegen Reinhard Golenia. „Unsere Spieler stehen weit auseinander“, sagt der Abteilungsleiter der Tennisabteilung. In Österreich dürfe sogar ab Mai wieder im Freien gespielt werden, hat er die Nachrichten aus dem Nachbarland aufmerksam beobachtet. „Allerdings darf dort jeder nur mit den eigenen Bällen spielen.“ Er sehe nicht, wie das in einem Match gehen soll.

Es ist nicht gesagt, dass Deutschland dem österreichischen Vorbild folgen wird. Das weiß auch Golenia: „Wir bereiten uns trotzdem gerade auf die Sommersaison vor.“ Der Sand auf den sieben Plätzen am B-Platz an der Chausseestraße sei gerade ausgetauscht worden. Die Kosten allein dafür beliefen sich auf 2000 Euro. „Aber selbst wenn dann doch nicht gespielt werden darf, ist das eben so“, gibt er sich gelassen. Schade sei, dass man die Saisoneröffnung, die demnächst angestanden hätte, nicht feiern könne. Sie sei eigentlich immer wichtig für die Mitgliederwerbung und die Außenwirkung.

Verein hält alle Verordnungen ein

Nicht alle Maßnahmen, die von Bund und Land gegen die Pandemie erlassen wurden, seien immer nachvollziehbar, meinte Marotzke. „Trotzdem ist für uns ganz klar: Wir halten uns daran.“ Welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Krise auf den Verein haben werde, sei noch nicht absehbar, sagt Marotzke. Aber niemand der 1200 Mitglieder habe bisher den Beitrag zurückgefordert, weil das TVE-Angebot nicht genutzt werden könne, freute sich der Vereinschef. „Im Gegenteil: Wir haben sogar eine Spende über 200 Euro bekommen.“

Der Verein habe eigentlich vorgehabt, Werner Schrader zum 100. Geburtstag persönlich zu gratulieren. Der frühere Sehnder Geschäftsmann, der jetzt in der Lüneburger Heide lebt, ist zudem seit 90 Jahren Vereinsmitglied. Aus Dank, dass der Verein an ihn gedacht habe, sei die Spende gekommen, zeigt sich Marotzke erfreut.

Dörfliche Struktur stärkt Vereinsbindung

In einzelnen Abteilungen wie dem TVE-Blasorchester müssten die Mitglieder die zusätzlichen Abteilungsgebühren nicht zahlen. Das gehe aber in der Tennisabteilung nicht, wie Golenia sagt. „Wir haben ja laufende Kosten wie Platzpflege, Versicherung und Strom.“ Marotzke hofft, dass die dörflichen Strukturen, die es in Sehnde immer noch gebe, die Bindung an den Verein förderten. „Das könnte in Hannover ganz anders sein.“ Er hoffe zumindest, dass auf dem Land die Vereine keine Insolvenz anmelden müssten, meint der Sehnder, der auch Vorsitzender des Sportrings Sehnde ist.

TVE denkt über Onlineangebote nach Jugendförderung und Schulsport sind wichtige Aspekte im TVE Sehnde. Mit Handball- und Tennis-AGs war der Verein am Stundenplan der Schulen beteiligt. „Das wird wohl jetzt erst mal hinten runterfallen“, befürchtet Vereinschef Ralf Marotzke. Trotzdem denkt er an die Kinder und Jugendlichen, die sich jetzt zu Hause langweilten. „Die TSV Burgdorf hat zum Beispiel ein Onlineprojekt, von dem wir möglicherweise Teile übernehmen könnten.“ Das muss nicht immer etwa mit Sport zu tun haben. „Es gab etwa die Aufgabe, das Zimmer aufzuräumen und es den anderen zu zeigen.“ Wenn das vom Trainer kommt, würden die Kinder es wahrscheinlich eher machen, als wenn es die Mutter sagt. Er könne sich auch ein E-Sport-Turnier, etwa im Fußball, vorstellen. „Vielleicht können wir da im Mai was machen.“

