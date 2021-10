Sehnde

In Deutschland wirft nach gleichlautenden Angaben der Verbraucherzentrale und der Welthungerhilfe jeder Bürger im Jahr rund 75 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Heruntergerechnet auf Sehnde sind das statistisch gesehen 1,8 Millionen Kilo pro Jahr – fast 5000 Kilo am Tag. Gleichzeitig haben viele Menschen nicht genug Geld für eine ausgewogene Ernährung. Auf diese Diskrepanz hat die Sehnder Tafel beim bundesweiten Tafeltag aufmerksam gemacht und ein Fest für Helfer und Ehrenamtliche veranstaltet.

Jeden Sonnabend verteilen die 35 Ehrenamtlichen der Sehnder Tafel Lebensmittel an bedürftige Menschen. Und das nun seit fast 20 Jahren. Auch während des Lockdowns öffnete die Tafel jeden Sonnabend mit Abstands- und Hygieneregeln. Es habe auch einige Engpässe gegeben, sagt Tafelleiterin Renate Grethe, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Hans-Jürgen seit zehn Jahren die Verantwortung für die Einrichtung trägt. 20 Stunden pro Woche investieren die beiden in die Organisation, die Abholung der Lebensmittel und alles, was sonst noch anfällt. „Es ist ein kleines Unternehmen“, sagt Renate Grethe. Doch es lohne sich. Die Tafel versorgt circa 300 Personen, unter ihnen ungefähr 80 bis 90 Kinder.

Hans-Jürgen und Renate Grethe leiten die Tafel seit zehn Jahren. Quelle: Marie Pinkert

Fünf Euro für Lebensmittel am Tag

Die Tafel gebe den Menschen die Chance, Geld, das sie sonst für Essen ausgeben müssten, zu sparen oder für andere schöne Dinge wie einen Kinobesuch zu nutzen, sagt Hans-Jürgen Grethe. 25 Prozent der zur Lebensmittelabholung Berechtigten beziehen Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe. Doch der aktuelle Tagessatz für Nahrungsmittel betrage im Hartz-4-Regelsatz gerade einmal 5,09 Euro. „Das reicht nicht für eine ausgewogene Ernährung aus“, sagt er.

Gleichzeitig würden die Deutschen so viel Essen wegschmeißen. Häufig sähen sie das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Essen komme in den Müll. „Dabei sind Lebensmittel meist weit darüber hinaus genießbar. Man muss sie öffnen, daran riechen und probieren“, sagt Hans-Jürgen Grethe. Das Essen, das die Tafel ausgebe, sei von guter Qualität.

Traute Peukert (links) und Rita Struß bieten selbstgebackenen Kuchen an. Quelle: Marie Pinkert

Fest mit Kaffee, Kuchen und Musik

Für das Fest haben die Ehrenamtlichen der Tafel Kuchen gebacken und Kaffee ausgeschenkt. Außerdem gab es Bratwürstchen und ein Glücksrad. Die Sehnder Chorgemeinschaft und die Band Altami begleiteten die Veranstaltung musikalisch. Leiterin Renate Grethe bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement, ohne das der Betrieb der Einrichtung nicht möglich wäre – denn die Tafel erhält weder Bundes- noch Landesmittel.

Die Voices of Harmony der Sehnder Chorgemeinschaft sorgen musikalisch für Abwechslung. Quelle: Marie Pinkert

Nur während der Corona-Pandemie hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Tafel bezuschusst, sodass die Ehrenamtlichen ein Zelt für die draußen wartenden Gäste aufstellen konnten. Gisela Neuse, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Sehnde, bedankte sich ebenfalls. Was die Helfer leisteten, könne man gar nicht in Worte fassen. „Es ist erschreckend, wenn wir immer über höher, besser, weiter reden, aber Kinder und Jugendliche hungrig ins Bett gehen müssen.“

Etwas Positives habe die Corona-Pandemie aber auch gebracht, sagt Grethe: „Viele jüngere Leute sind damals eingesprungen, weil die ehrenamtlichen Helfer zur Risikogruppe gehörten.“ Einige davon seien der Tafel auch treu geblieben. Auch Jugendliche, die von Gerichten zu gemeinnütziger Arbeit statt einer Strafe verpflichtet wurden, leisten diese teilweise bei der Tafel Sehnde ab.

Die Einrichtung hofft, dieses Jahr zu Weihnachten wieder eine große Weihnachtsausgabe mit Kaffeetafel und Geschenktüten für die Kinder anbieten zu können. Dann soll auch jede Familie eine Packung Kaffee erhalten. Dafür sammelt die Tafel jetzt Geld- und Sachspenden.

Von Marie Pinkert