Sehnde

Die 30 ehrenamtlichen Helfer der Tafel in Sehnde haben 2019 viel Einsatz gezeigt: Rund 3200 Arbeitsstunden haben sie geleistet – angefangen bei der Abholung von Waren über die Warenkontrolle und -ausgabe bis hin zur Planung und Organisation von besonderen Aktionen.

Die meisten Tafelgäste sind Familien

„Wir konnten auch im vergangenen Jahr wieder viele Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten“, sagt Tafelleiterin Renate Grethe. Mit den von Supermärkten aussortierten Waren wurden etwa 304 Tafelgäste in der Begegnungsstätte Peiner Straße verpflegt, darunter 45 deutsche Familien samt Spätaussiedlern und 48 Familien aus Ländern wie Albanien, Syrien, der Türkei oder dem Irak.

„Die Akzeptanz der Tafel bei den Sehnder Bürgern hat sich von Jahr zu Jahr verbessert“, sagt Grethe. Vor allem bei Familien ist die gemeinnützige Hilfsorganisation gefragt. „Wir wollen unseren Gästen ermöglichen, dass sie mit ihrem geringen Geld besser auskommen und mehr finanzielle Freiheiten haben.“

Erstes Kühlfahrzeug wird angeschafft

Um das Warenangebot und den Transport noch weiter auszubauen, plant die Tafel, im Sommer ein Kühlfahrzeug zu kaufen. So können gekühlte Warenspenden abgeholt werden, ohne dass die Kühlkette unterbrochen wird. Bisher kümmern sich um den Transport der Lebensmittel sechs Fahrer, die die Waren mit ihren eigenen Autos abholen.

Um den Ablauf der Fahrten zu verbessern, nimmt die Tafel 2020 am Projekt Digitalisierung des Bundesverbandes teil. Mithilfe von Tablets, Handys und Laptops soll eine direktere Kommunikation zwischen Tafel und Fahrern sowie zu den Supermärkten aufgebaut werden.

Steht der Tafel ein Umzug bevor?

Eine noch größere Veränderung könnte in den nächsten Jahren folgen. Weil die Stadt Sehnde das frühere Avacon-Gelände an der Peiner Straße vermarkten will, sorgt sich die Tafel um ihre Unterbringung. „Eventuell steht irgendwann ein Umzug in die Räume des Bundessortenamtes in Rethmar an“, sagt Grethe.

Doch in ihrer heutigen Form sei die dortige Lagerhalle noch nicht nutzbar. Es fehle beispielsweise eine vernünftige Raumabtrennung. Aufgrund von finanziellen Engpässen sei die Stadt Sehnde nicht in der Lage, die Halle entsprechend umzubauen, sagt die Tafelleiterin. „Wir haben momentan noch keine Idee, wie das gehen soll.“ Andere Räume wiederum seien in der Regel zu teuer.

Auch weitere ehrenamtliche Helfer werden dringend gesucht, da zurzeit einige Aktive erkrankt sind und ausfallen. Interessenten können sich bei Renate Grethe unter Telefon (05138) 8407 melden.

Von Laura Beigel