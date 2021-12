Sehnde

Während der Corona-Pandemie hat sich die Situation vieler Familien stark verändert – oft nicht zum Besseren. Hinzu kommen die Erhöhung der Lebensmittelpreise und steigende Energiekosten, die vor allem finanziell schwachen Familien den Alltag erschweren. Die Tafel Sehnde engagiert sich für diese Familien und hat auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Weihnachtsausgabe für Sehnder Familien organisiert.

Die gemeinsame Kaffeetafel in der Adventszeit war erneut pandemiebedingt ausgefallen, stattdessen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Weihnachtstüten, Punsch und Krapfen zum Mitnehmen für ihre Gäste gepackt und dabei auch Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen aus Sehnde und Umgebung bekommen. Die Tafelleitung Hans-Jürgen und Renate Grethe freuten sich über die vielen Sachspenden für ihre Gäste.

Renate Grethe (von links) und Sabine Hilmes halten Punsch und Krapfen für die Tafelgäste bereit. Quelle: privat

An allen 52 Sonnabenden geöffnet

Auf dem Hof des ehemaligen Avacon-Geländes hatte die Tafel ein Zelt aufgebaut, bei dem sich die Familien ihre Geschenke abholen und gleichzeitig die Abstandsregeln einhalten konnten. In den Weihnachtstüten befanden sich neben Lebensmitteln zum Beispiel auch Weihnachtssterne, die Mitarbeiterin Eva Maria Sperlich gebastelt hatte. Aber nicht nur von Armut betroffene Familien durften sich über die Geschenke freuen, auch für die Ehrenamtlichen der Tafel gab es eine kleine Überraschung zum Dank für ihre Unterstützung. Denn trotz Pandemie schaffte es die Tafel, in diesem Jahr an allen 52 Sonnabenden zu öffnen und Lebensmittel zu verteilen.

Heide Grimmelmann-Heimburg (rechts) vom Klinikum Wahrendorff überreichte gemeinsam mit Geschäftsführer Holger Stürmann Weihnachtspräsente an Renate Grethe für die Weihnachtsausgabe der Tafel Sehnde. Quelle: Klinikum Wahrendorff

Im Vorfeld zur Weihnachtsausgabe hatten die Gesamtkirchengemeinde Sehnde, der Hort Kunterbunt, die VGH-Versicherung Sehnde, die Jugendfeuerwehr, Sehnder Familien sowie das Klinikum Wahrendorff der Tafel Geschenke überreicht. Über die freuten sich bei der Weihnachtsausgabe rund 100 Kinder aus Sehnde. Das Klinikum spendete unter anderem 300 Kulturbeutel, 100 Bluetooth-Kopfhörer sowie Parfüm, Körperlotion und Duschschaum.

Die Spende besteht aus Produkten, die das Klinikum seinen Bewohnerinnen und Bewohner als Weihnachtsgeschenk zur Auswahl anbietet. Allerdings würden nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner an der Aktion mitmachen oder nur einen Teil des Angebotes auswählen. Damit die Artikel nicht in einem Lager verschwinden, spendet das Klinikum die Produkte an die Tafel. „Diese großen und kleinen Geschenke beglücken die Familien sehr“, sagte Tafelleiterin Grethe.

Von Leona Passgang