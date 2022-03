Sehnde

Planung und Bauzeit haben mehrere Jahre in Anspruch genommen, gekostet hat die Anlage mit zwei Hallen fast 20 Millionen Euro. Aber jetzt präsentiert die Stadt ihr neues Sportzentrum an der Chausseestraße stolz der Öffentlichkeit. Dazu gibt es am Sonnabend, 26. März, einen Tag der offenen Tür, und am Abend sollen die erfolgreichen Sportler des Jahres 2021 geehrt werden.

Um 14 Uhr wird Bürgermeister Olaf Kruse die Besucherinnen und Besucher in der großen Halle begrüßen. Die dürfen allerdings nur in Hallenschuhen eintreten. Danach gibt es dort den ganzen Nachmittag über sportliche Darbietungen aber auch Gelegenheit, sich selbst sportlich zu betätigen, etwa beim Handball oder Tischtennis.

Auch wenig bekannte Sportarten sind zu sehen

Vorgeführt werden auch Sportarten, die hierzulande noch nicht sehr bekannt sind. Dazu gehört Kinball, das mit einem sehr leichten Ball mit einem Durchmesser von 1,22 Meter gespielt wird. Auch Pickleball, eine Kombination aus Badminton, Tennis und Tischtennis, oder Spikeball, auch Roundnet oder Schmetterball genannt, ist bisher in Deutschland noch nicht sehr verbreitet. In der kleinen Halle präsentieren der TVE Sehnde, der MTV Ilten und die Kooperative Gesamtschule Turnübungen, Tanz, Blasmusik und eine akrobatische Zirkusvorstellung.

Auftritt vom „Feuerwerk der Turnkunst“

Ab 18 Uhr geht es in der großen Halle mit dem Auftritt von Spitzensportlern der Gruppe „Feuerwerk der Turnkunst“ weiter. Begleitet von der Big Band Ahlten folgt die Ehrung von Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften, die im vergangenen Jahr besondere Erfolge erzielt haben. Auch wer sich im Ehrenamt Verdienste um den Sport erworben hat, wird geehrt.

Großer Auftritt: Die Spitzensportler vom "Feuerwerk der Turnkunst" begeistern regelmäßig ihr Publikum. Quelle: Feuerwerk der Turnkunst

Die Veranstaltung findet nach der 3G-Regel statt, die Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, oder einen aktuellen Test vorweisen. In den Hallen muss bis zum Erreichen des Sitzplatzes eine FFP2-Maske getragen werden.