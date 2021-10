Ilten

In der Tagesklinik für Männer in Ilten ist viel los. Links vom Eingang stehen Häppchen, rechts ist ein Infostand aufgebaut, an einem Flügel sitzt ein junger Mann und spielt, und in einem der Therapieräume zum Garten hin liegen Flyer: Es ist Tag der offenen Tür. Eine wichtige Gelegenheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum zehnjährigen Bestehen der Einrichtung – der bundesweit ersten ihrer Art – ihre Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Und dabei geht es auch um die Bedeutung der geschlechterspezifischen Behandlung.

„Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark“ – mit Sätzen auf dem bekannten Grönemeyer-Song „Männer“ eröffnet Oberarzt Friedrich Nielsen die Veranstaltung. Denn dieses klassische Rollenbild sei noch immer nicht ganz überholt, meint er. Umso schwerer sei es häufig für Männer, Erkrankungen wie Depressionen, Angststörung oder psychosomatische Beschwerden nicht nur zu erkennen, sondern vor allem behandeln zu lassen. Die Tagesklinik biete dafür einen geschützten Raum. Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass genau das für einige ein wichtiger Faktor sei, um sich zu öffnen.

Die Tagesklinik für Männer in Ilten hat hohen Zulauf. Quelle: Janna Silinger

„Es ist oft die Begegnung zwischen jungen Männern, die sich in ihrer Rolle nicht zurechtfinden, und älteren Männern, die sich überholt fühlen, die am Ende beiden hilft“, erklärt Nielsen. Und er berichtet von einer hohen Erfolgsquote in der Behandlung. Nach vier bis acht Wochen, die die Patienten täglich von 8 bis 16 Uhr ihrem persönlichen Therapieplan folgen, gehe es den meisten besser.

Neues Ansatz: Therapeutisches Bogenschießen

Maximal 22 Plätze gibt es in der Klinik derzeit, elf Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um die Patienten, bieten ihnen Einzel- und Gruppentherapien, Ergotherapie, aber auch ganz neue und moderne Ansätze wie therapeutisches Bogenschießen an. Auch das wird am Mittwoch den Besuchern, in erster Linie ehemalige Patienten mit Familien, aber auch Fachleuten und ein paar interessierten Nachbarn präsentiert. Sozialarbeiterin Elisabeth Wrogemann berichtet von einer Übung, die Körper und Seele verknüpfen soll. „Es geht sowohl um Anspannung als auch um Entschleunigung“, erklärt sie. „Und darum, einen Fokus zu setzen und Achtsamkeit zu spüren.“

Oberarzt der Tageskliniken für Männer, Friedrich Nielsen, mit Sozialarbeiterin Elisabeth Wrogemann. Sie zeigt den Gästen, wie therapeutisches Bogenschießen funktioniert. Quelle: Janna Silinger

Am Nachmittag geht es dann für alle Interessierten rüber in die Tagesklinik für Frauen, die seit vier Jahren besteht und ein wenig kleiner ist. Sie bietet 16 Patientinnen gleichzeitig einen Therapieplatz und weicht auch im Angebot ein wenig ab – was vollkommen logisch und wichtig sei, wie alle Beteiligten betonen.

Frauen und Männer reagieren unterschiedlich

Allen voran Holger Stürmann, Geschäftsführer des Klinikums Wahrendorff. „Wir haben vor zehn Jahren schon erkannt, dass Männer und Frauen eben nicht gleich sind und anders auf Erkrankungen reagieren.“ Genderspezifische Besonderheiten müssten berücksichtigt werden. Vor allem, weil gerade Männer, die beim Arzt über Erschöpfung klagen, erst einmal auf Cholesterin, Leberwerte und Bluthochdruck untersucht würden. „Psychische Erkrankungen müssen noch viel mehr ins Bewusstsein rücken.“

Auch die Tagesklinik für Frauen kann am Tag der offenen Tür besucht werden. Quelle: Janna Silinger

Wobei die Trennung der Geschlechter auch nicht für jeden etwas sei, ergänzt Nielsen. Manche würden sich in gemischten Häusern wohler fühlen, dennoch sei es wichtig, dass es beide Möglichkeiten gebe.

Auch die Tagesklinik für Frauen berichtet von einem großen Zulauf. Insbesondere bei Traumata, die noch immer sehr viel häufiger bei Frauen vorkämen, sei diese Trennung wichtig, bestätigt Oberärztin Anja Wilkening: „Viele Frauen brauchen diesen geschützten Raum.“ Deshalb ist in ihrem Haus im Therapiebereich auch ausschließlich weibliches Personal tätig. „Wir haben eine Warteliste, es dauert zwei oder drei Monate, bis man einen Platz bekommt“, sagt die Oberärztin. Deshalb sei es wie bei den Männern auch in ihrem Haus der Plan, die Plätze aufzustocken.

Frauen öffnen sich leichter

Für die Überbrückungszeit gibt es ein monatliches Gruppenangebot. Dort können die Frauen sich schon einmal kennenlernen und erfahren, was später in der Therapie auf sie zukommt – und fühlen sich nicht mehr so allein gelassen in ihrer Situation. „Das nehmen immer so fünf oder sechs Frauen in Anspruch“, sagt Wilkening.

Die Oberärztin in der Tagesklinik für Frauen, Anja Wilkening (links), und die organisatorische Leiterin Anne-Marie Hillmer freuen sich über das Besucherinteresse. Quelle: Janna Silinger

Auch sonst weiche das Angebot in einigen Bereichen ab. Besonders hebt die Oberärztin dabei die Schreibwerkstatt hervor. „Die Frauen haben da die Möglichkeit, kreativ über Sprache auszudrücken, was innerlich los ist.“ Diese Form der Therapie komme bei vielen gut an und bereite den Patientinnen Freude. Doch vor allem sei es eine Atmosphäre von Respekt und Wertschätzung und das „unter sich sein“, was vieles erleichtere.

Alles in allem falle Frauen das Sprechen leichter, sie öffneten sich schneller und bauten zügiger eine emotionale Verbindung zu anderen auf. Männer versuchten in gemischten Gruppen eher, den Beschützer zu spielen, zu helfen, statt ihre eigenen Probleme zu beleuchten. Für Oberärztin Wilkening ein Beleg, dass das genderspezifische Konzept genau richtig sei.

Neubau in einem Jahr bezugsfertig Der Neubau des Klinikums Wahrendorff auf der rund 15.000 Quadratmeter großen Fläche am Großen Knickweg in Köthenwald kommt voran – relativ gesehen. „Wir liegen im neuen Zeitplan“, sagt Geschäftsführer Holger Stürmann. Zwar habe man bereits fünf Mal von diesem abweichen und das Datum der Fertigstellung nach hinten verschieben müssen, doch das sei der Corona-Pandemie geschuldet. Es sei derzeit schwierig, an gewisse Baumaterialien zu kommen, sagt Stürmann. So gehe man von einer Eröffnung im letzten Quartal nächsten Jahres aus: „In einem Jahr werden wir den Neubau beziehen.“ In einigen Trakten sehe dieser schon fast fertig aus. Die Bäder und Zimmer seien vollständig, es stünden sogar schon Bettgestelle bereit. Insgesamt soll der Neubau über 320 Betten verfügen und als zentralisierter Standort mit großem Außengelände der ganzheitlichen Versorgung der Patienten dienen. Über Kosten und Finanzierung werde das Klinikum zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Im Frühjahr war noch eine Summe von 70 Millionen Euro im Gespräch, doch die sei wegen der explosionsartig gestiegenen Kosten in der Baubranche nicht mehr zu halten, hieß es schon damals.

Von Janna Silinger