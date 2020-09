Sehnde

Einen Bus einfach per App zu rufen, wenn man ihn braucht – dies ist in Sehnde ab nächstem Sommer möglich. Denn die Stadt ist gemeinsam mit Springe und der Wedemark eine von nur drei Testkommunen für das neue, sogenannte On-Demand-Verkehrssystem Sprinti, welches die Verkehrsbetriebe Üstra und Regiobus gemeinsam mit der Region Hannover einrichten. Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen und Versorgungslücken im ländlichen Raum zu schließen. Doch das Pilotprojekt kommt bei den lokalen Taxiunternehmen nicht gut an.

Combag-Chefin bangt um Existenz

„Für uns wird es schwierig“, sagt Cornelia Meisl, Chefin des Fahrdienstes Combag, klipp und klar. „Wir kämpfen ums Überleben.“ Gerade durch die Corona-Pandemie habe ihr Unternehmen schon Einbußen zu verbuchen, mit dem neuen Sprinti befürchtet sie, dass es noch mehr werden. Die Geschäftsführerin kann sich sogar vorstellen, dass potenzielle Kunden sogar Wartezeiten beim neuen Sprinti in Kauf nehmen würden, weil das Angebot günstiger ist. „Immer das, was für einen am lukrativsten ist, wird genommen“, ist sich Meisl sicher. Dabei sei ihr Unternehmen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und ausgebildeten Fahrern gut aufgestellt.

Anzeige

Die Chefin des Fahrdienstes Combag bangt um ihre Existenz. Quelle: Privat

Weitere HAZ+ Artikel

Doch Meisls Betrieb, der bereits seit mehr als 30 Jahren in Sehnde ansässig ist, ist einer, der nicht jeden Tag gebraucht wird. „Wir machen Einkaufsfahrten und fahren Menschen, die zum Arzt wollen“, nennt die Geschäftsführerin zwei Beispiele. Aus diesem Grund bangt sie durch eine weitere Konkurrenz noch mehr um ihre Existenz. „Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt“, sagt die Unternehmerin.

Taxi-Ruf befürchtet weniger Fahrten

Gespannt ist auch Hans-Uwe Breitmann, der seit 33 Jahren sein Unternehmen Ruf-Taxi Sehnde führt. Wie Meisl geht auch er davon aus, dass die Fahrten weniger werden: „Das ist Realität.“ Als Konsequenz befürchtet auch er, dass es zu Umsatzeinbußen kommen wird – will aber nicht den Kopf in den Sand stecken. „Man muss sich jetzt darauf einstellen und damit leben.“ Allerdings ist sich Breitmann auch sicher, dass den Städten dadurch Steuergelder fehlen. „Es wäre interessant zu wissen, wohin sich die Steuereinnahmen verschieben werden.“ Denn Breitmann hat starke Zweifel daran, dass es im Sprinti auch tatsächlich Fahrkartenkontrollen gibt.

Der Inhaber des Taxiunternehmens geht aber auch davon aus, dass das auf dreieinhalb Jahre angelegte Pilotprojekt eher etwas für die Jüngeren ist. Die Altersgrenze sieht er bei 30 Jahren. „Man muss jetzt erst mal sehen, ob die Sache richtig geplant ist“, sagt Breitmann. Auch Meisl hat da so ihre Zweifel. „Ich denke, dass es wieder eingestampft wird. Aber bis dahin fehlen die Einnahmen.“

Taxi-Mietwagen: Für uns ist es besser

Keine Probleme mit dem neuen Sprinti hat hingegen Tuncay Gören, Inhaber von Taxi & Mietwagen 4192. „Ich fahre jetzt gerade die Linie 371 durchgehend, und oft sind es leere Fahrten.“ Der Sprinti soll diese Linie ab Sommer nächsten Jahres ersetzen. „Für uns ist das besser, weil wir dann nicht mehr losmüssen, sondern nur dann, wenn es einen Auftrag gibt“, sagt der Inhaber.

Von Lisa Höfel