Ilten

Taylor Liam Hoare ist das „Soziale Talent der Sportregion Hannover 2020“. Der Iltener hat sich in der Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen gegen neun weitere Mitbewerber durchgesetzt und wurde jetzt im Haus der Jugend in Hannover von der stellvertretenden Regionspräsidentin Michaela Michalowitz und dem Lehrter Ulf Meldau, Vorsitzender des Regionssportbunds, proklamiert.

Mit der Auszeichnung zum Sozialen Talent würdigt die Sportregion jedes Jahr das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen in Sportvereinen. Im vergangenen Winter wurden mit der Klasse der Jugendlichen unter 17 Jahren und jener über 17 Jahren erstmals zwei Kategorien eingeführt. Taylor Hoare siegte in der Gruppe der Jüngeren. Er hatte sowohl im Onlinevoting als auch bei der Jury-Entscheidung die meisten Stimmen bekommen.

Iltener ist auch bei der Feuerwehr aktiv

Taylor ist seit dem Jahr 2017 in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich aktiv. Der 17-Jährige verbringt viel Zeit auf Fußballplätzen. Er ist Schiedsrichter des MTV Ilten und leitet Spiele bis zur B-Jugend-Landesliga. Als Assistent wirkt er bei den Herren bis zur Landesliga mit. Darüber hinaus unterstützt er die Jugendarbeit des Lehrter SV als Helfer in der Kindersportschule. Beim SV Ilten ist er als Jugendsprecher aktiv und feiert zudem als Schütze Erfolge. Im MTV Ilten wirkt Taylor als stellvertretender Schiedsrichterobmann im Fußball. Im vergangenen Jahr war er an der Erstellung der Internetseite sport-engagement.de beteiligt.

Zusätzlich ist Taylor Schülersprecher der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde und engagiert sich bei der Feuerwehr Ilten als Kinderfeuerwehrbetreuer und aktiver Feuerwehrmann.

Von Katja Eggers