Sehnde

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal eine öffentliche Telefonzelle benutzt? Kein Wunder, dass die Deutsche Telekom jetzt angekündigt hat, in Sehnde nach und nach ihre öffentlichen Telefonstationen abzubauen. Genaugenommen sind es sogenannte offene Telefonstellen ohne Häuschen. Betroffen sind in diesem Jahr zunächst drei der insgesamt fünf verbliebenen Standorte im Stadtgebiet: Die Anlage in der Mittelstraße 17 in Sehnde zwischen Volksbank und Rossmann, die an der Hauptstraße 17/Ecke Gutsstraße in Rethmar sowie das Gerät in der Wirringer Straße 14/Ecke Vogtei-Ruthe-Straße in Wirringen.

Vor 20 Jahren gab es in Sehnde noch 21 Telefonzellen. Doch die Telekommunikation hat sich entscheidend verändert. Hintergrund für den Rückbau sei auch, dass die Nachfrage für diese öffentliche Dienstleistung aufgrund des stetig wachsenden Fest- und Mobilfunknetzes bundesweit „drastisch gesunken“ sei. Kosten für Wartung und Reparaturen schlagen bei sinkenden Einnahmen aber weiterhin kräftig zu Buche.

Noch zwei Standorte im Stadtgebiet

Bis Ende November sei die öffentliche Telekommunikation Teil der Universaldienstleistungen gewesen, zu denen man sich selbst verpflichtet habe, hat das Unternehmen an die Stadt geschrieben. Mit dem im Dezember in Kraft getretenen neuen Telekommunikationsgesetz sei diese Selbstverpflichtung nun hinfällig geworden. Im Stadtgebiet verbleiben dann erstmal nur noch zwei Standorte mit öffentlichen Telefonstellen, eine in der Peiner Straße und eine in der Nordstraße.

Mancher hatte auch schon andere Ideen mit ausrangierten Telefonzellen: In Ilten gab es sogar mal eine der alten gelben Telefonzellen, die auch als Dusche gedient und nachts geleuchtet hat.

Von Oliver Kühn