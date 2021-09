Dolgen/Haimar

Der Stromnetzbetreiber Tennet plant eine neue, deutlich leistungsstärkere Höchstspannungsleitung von Landesbergen (Landkreis Nienburg/Weser) zum Umspannwerk Mehrum/Nord direkt an Sehndes östlicher Stadtgrenze.

Die neue „Stromautobahn“ betrifft auch die Orte Dolgen und Haimar, denn die Freileitung soll als sogenannter Ersatzneubau parallel zu der bestehenden Leitung erfolgen, die das östliche Stadtgebiet durchschneidet und zwischen den beiden Dörfern verläuft. Doch eine Erdverkabelung ist nicht vorgesehen – auch nicht in den Bereichen, wo die Leitung sehr nah an die bestehende Wohnbebauung heranreicht.

„Für uns ist das ein Ärgernis“

„Für uns ist das ein Ärgernis“, sagt Fachdienstleiter Godehard Kraft. Das Projekt sei bereits im Bundesbedarfsplan enthalten – doch weil es kein Modellprojekt ist, seien dafür auch keine Erdkabel vorgesehen. Zwischen Dolgen und Haimar könnten jedoch die Abstände, wie nach dem niedersächsischen Raumordnungsprogramm vorgeschrieben, nicht eingehalten werden. „Die Trasse rückt bis auf etwa 200 Meter an die Wohnbebauung heran“, sagt Kraft.

Nach derzeitigem Stand soll die neue Leitung mit 380 kV so weit wie möglich parallel zur bestehenden errichtet werden, die mit 220 kV deutlich leistungsschwächer ist. Quelle: Stadt Sehnde

Nach derzeitigem Stand soll die neue Leitung mit 380 kV so weit wie möglich parallel zur bestehenden errichtet werden, die mit 220 kV deutlich leistungsschwächer ist. Sofern die ebenfalls auf der bestehenden Trasse verlaufende 110-kV-Leitung des Unternehmens Avacon auf der neuen mitgeführt werden kann, würde diese Leitung abgebaut. Eine Entscheidung darüber stehe aber noch aus, sagt Kraft. „Tennet und Avacon müssen sich einigen, sonst bleibt die 220-kV-Leitung.“

Tennet: Kein Haus wird überspannt

Bislang stehe man erst ganz am Anfang der Planung, sagt Marlene Böger, Referentin für Bürgerbeteiligung bei Tennet. Es handele sich um ein langfristiges Projekt – die neuen Leitungen sollen erst in zehn Jahren in Betrieb gehen. Sie bestätigt aber, dass es keine Möglichkeit für eine Erdverkabelung gibt. „Wir haben dafür keine gesetzliche Grundlage.“ Für Ende November seien für die betroffenen Kommunen Informationsmärkte geplant.

„Unser Grundsatz ist, dass wir keine Häuser überspannen“, betont Böger. Im Außenbereich könne man bis zu 200 Meter etwa an Gehöfte oder kleinere Siedlungen heranrücken, im stärker besiedelten Innenbereich bis auf 400 Meter – dass Tennet das einhalten kann, bezweifelt die Stadt.

Leitung hat Lebensdauer erreicht

Für den erhöhten Strombedarf in Industrie und Gesellschaft brauche man aber neue Leitungen, sagt Böger. Die knapp 100 Kilometer lange Freileitung von Landesbergen bis Mehrum/Nord gibt es bereits seit Jahrzehnten. Der Abschnitt zwischen Landesbergen und Lehrte wurde 1938 in Betrieb genommen, der Abschnitt zwischen Lehrte und Mehrum 1962. Die Leitung sei damit eine der ältesten, die von Tennet betrieben werde, und komme mittlerweile an die Grenzen ihrer technischen Lebensdauer. Die Bestandsleitung müsse deshalb durch eine leistungsstärkere 380-kV-Freileitung verstärkt werden – Böger bezeichnet sie als „Autobahn“.

Auch die Trasse der Leitung soll beim Neubau an die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte angepasst werden. Quelle: Tennet

Aus statischen Gründen müssen auch die alten Masten ersetzt werden. Denn die 380-kV-Leitungen sind deutlich schwerer. Wie hoch die Masten sein werden, stehe noch nicht fest, sagt Böger. Tennet modernisiere die Leitung nicht nur, sondern stärke damit auch die Versorgungssicherheit in der Region und bringe die Energiewende weiter voran. Derzeit sichte die Bundesnetzagentur die Eingaben aus der Bürgerbeteiligung – darunter viele von Fridays for Future. Erst dann fließen die Ergebnisse ins Raumordnungsverfahren ein, mit dessen Abschluss Böger für 2027 rechnet. Baubeginn könnte dann 2028/2029 sein.

Umspannwerk wird erweitert

Für den Neubau sei auch eine Erweiterung am Umspannwerk Landesbergen notwendig. Außerdem prüft Tennet nach eigener Aussage, ob die Umspannwerke Lehrte und Lahe ebenfalls angepasst werden können. Sollte dies nicht möglich sein, werde im Raum Lehrte/Lahe ein neues Umspannwerk erforderlich.

Von Oliver Kühn