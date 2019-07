Sehnde

Eine 86 Jahre alte Sehnderin ist am Dienstag gegen 14 Uhr Opfer von Trickdieben geworden. Zwei bislang unbekannte Männer hatten sich der Anwohnerin aus dem Steinweg in der Innenstadt gegenüber als Gärtner ausgegeben. In ihrer Wohnung nutzte das Duo eine alte Masche: Einer der Männer lenkte die Seniorin ab, während sein Komplize das Schlafzimmer der 86-Jährigen durchsuchte. In einem Kleiderschrank wurde er nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte fündig und stahl 200 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten fahnden nun mit einem Zeugenaufruf nach den Trickdieben. Einer der Männer sei etwa 1,78 Meter groß, blond und korpulent gewesen und habe ein grünes T-Shirt mit einer Aufschrift auf dem Rücken getragen. Der andere Mann sei rund 1,80 Meter groß und schlank gewesen. Beide hätten akzentfrei Deutsch gesprochen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn