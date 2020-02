Sehnde

Eine tiefe Stimme, eine hohe Stimme und dazu Klavier – das ist für Freunde klassischer Musik wohl eine typische Konzertbesetzung. Beim Benefizkonzert des Civitan Clubs Sehnde kamen die mehr als 100 Besucher jedoch in einen eher ungewöhnlichen Genuss. Denn beim Auftritt des Trio S am Sonntagabend verschmolzen zwei tiefe Frauenstimmen mit den Klängen eines Akkordeons.

Bevor Susan Jebrini (Mezzosopran), Sonja Catalano (Alt) und Akkordeonistin Sofia Kruszewski im Gemeindehaus der Kreuzkirchengemeinde an der Mittelstraße unter dem Titel „Momentaufnahmen“ ihr Konzert der besonderen Art geben konnten, war allerdings erst einmal Stühlerücken angesagt. Denn für die vielen Zuhörer reichten die 100 Stühle nicht ganz aus, es mussten weitere hinzugestellt werden. Schon vor dem Konzert hatte Renate Grethe, Präsidentin des Civitan Clubs Sehnde, beim Kaffeetrinken und Kuchenessen mehr als 70 Besucher gezählt.

Publikum singt „Dat du min Leevsten büst“

Grethe hatte das Trio S bei einem Konzert auf dem Adolphshof in Hämelerwald gehört und war sofort begeistert gewesen. Dass die drei Musikerinnen ihr für ein Benefizkonzert zusagten und auf ihre Gage verzichteten, freute sie umso mehr.

Freude stand aber auch den Konzertbesuchern ins Gesicht geschrieben. Bei der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár summten sie fröhlich mit. Bei Robert Schumanns „Wenn ich ein Vöglein wär“ wurde leise mitgesungen. Ausdrücklich erwünscht war das Mitsingen beim Volkslied „Dat du min Leevsten büst“ – dafür verteilten die beiden Sängerinnen sogar den Text.

Große Oper, Tango und Volkslieder

Ansonsten sangen sich Jebrini und Catalano mit wunderbaren Stimmen, viel Gefühl und jeder Menge Charme durch Werke von Rossini, Dvorák, Schumann und Strauss. Große Oper gab es mit Händels „ Giulio Cesare in Egitto Son“, deutsche Volkslieder mit „Och Modda ich well een Ding han“ von Brahms und großartige Tangoklänge mit Stücken von Astor Piazzolla.

Was es mit dem Namen auf sich hat, erklärte die Akkordeonistin: Das „S“ in Trio S steht demnach für die drei Anfangsbuchstaben der Vornamen Susan, Sonja und Sofia. Auch darüber freute sich das Publikum. Die Sängerinnen freuten sich derweil über jede Menge Beifall am Ende des gut einstündigen Konzertes.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers