Nun müssen die Sehnder Kinder wohl doch noch ein bisschen länger auf warmes Wasser an den Waschbecken in ihren Schulen warten: Der Antrag von CDU und FDP, in allen Toilettenanlagen einen Warmwasseranschluss zu installieren, hat im Rat keine Mehrheit gefunden. Stattdessen bekam die Stadtverwaltung den Auftrag sicherzustellen, dass „in allen WC-Anlagen in Kitas und Schulen Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung stehen“. Außerdem soll sie „die Notwendigkeit von Baumaßnahmen für die Warmwasserversorgung in den WC-Anlagen“ ermitteln. Danach soll „ein Konzept zur schrittweisen Umsetzung beginnend mit den Kitas“ erarbeitet werden.

Die Stadtverwaltung hatte nach dem ursprünglichen Antrag zunächst eine Summe von etwa 85.000 Euro genannt, die für die Umrüstung erforderlich seien. Doch nach einer genaueren Untersuchung kam sie auf die Summe von 275.000 Euro, wenn an allen Waschbecken warmes Wasser aus dem Hahn sprudeln soll. Hinzu kämen möglicherweise noch weitere 100.000 Euro für eine Verstärkung der Stromanschlüsse, hieß es in einer Vorlage für den Rat. Im Laufe der Beratungen in den Ausschüssen gab es noch Varianten mit maximal zwei beziehungsweise vier Waschbecken pro Schule.

RKI : Kaltes Wasser reicht zum Händewaschen

„Vier Waschbecken pro Schule: Da versammeln sich ja alle – wie soll das gehen bei einer Pause von 20 Minuten?“, fragte SPD-Fraktionschef Max Digwa. Sein Kollege von den Grünen, Günter Pöser, hatte sich auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts über die Bedeutung des Händewaschens informiert, da als Argument für die Installation von Warmwasseranschlüssen auch die Corona-Pandemie angeführt worden war. „Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf Mikroorganismen“, hatte er herausgefunden. Viel entscheidender für den Schutz vor Infektionen sei vielmehr Dauer und Intensität der Reinigung (mindestens 20 Sekunden kräftig reiben) und die Verwendung von Seife. „Lassen Sie uns das den Kindern beibringen“, forderte Pöser seine Ratskollegen auf.

Aufseiten der CDU wurde dagegen „der Komfort für die Kinder“ ins Feld geführt. In ihrem Antrag hatte die CDU angegeben, Lehrkräfte und Eltern berichteten, dass sich die Kinder nach einem Toilettenbesuch oft nicht die Hände waschen würden. Grund dafür sei „meist das zu kalte Wasser“. Besonders im Winter sei es für die Schüler „unangenehm, das kalte Wasser zu nutzen“, hieß es zur Begründung. „Waschen macht mit warmem Wasser mehr Spaß“, sagte Bernd Ostermeyer ( CDU) in der Ratssitzung, und sein Fraktionskollege Sepehr Serdar Amiri erklärte, die Schule sei „ein Ort zum Spaß machen und zum Wohlfühlen“. Ihr Fraktionschef Klaus Hoffmann wies darauf hin, dass es in den Schulen zwar an verschiedenen Stellen warmes Wasser gebe – „aber nur für Erwachsene, nicht für Kinder“.

In den Sehnder Kitas gibt es warmes Wasser

In den Kitas sind nach Angaben der Stadtverwaltung an sämtlichen Kinderwaschbecken Warmwasseranschlüsse vorhanden. Außerdem sei geplant, diese bei allen künftigen Bauvorhaben zu installieren. Das beträfe in den nächsten Jahren die Grundschulen an der Breiten Straße und in Ilten.

Von Thomas Böger