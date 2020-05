Sehnde

Die Corona-Pandemie hat das Land noch immer im Griff – dennoch möchte die Stadt an ihren Planungen für den Ferienpass in den Sommerferien ab Mitte Juli festhalten. Dabei setzt die Verwaltung auch auf die Teilnahme von externen Veranstaltern. „Wir hoffen auf die Vereine“, sagt Katharina Strauß, Fachdienstleiterin Kindertagesstätten und Jugend. Angebote können ab sofort online auf ferienpass-sehnde.de mitgeteilt werden. Im Rathaus sei man zuversichtlich, dass der Ferienpass durchgeführt werden könne – aber eben unter deutlich veränderten Bedingungen und unter Vorbehalt.

Einen Ferienpass unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und Abstandsregeln durchzuführen, sei für alle Beteiligten eine Herausforderung, ist sich die Stadt im Klaren. Auch wenn die Rahmenbedingungen und infektionsrechtlichen Vorgaben des Landes für Juli noch nicht bekannt seien, stehe schon jetzt fest, dass Veranstaltungen und Angebote nur in geteilten beziehungsweise in verkleinerten Gruppen stattfinden könnten. Auf Tagesfahrten wie etwa in den Heidepark nach Soltau und auf Großveranstaltungen müsse ganz verzichtet werden.

Anzeige

Mehr Angebote im Freien oder online

Vom Fachdienst Kindertagesstätten und Jugend stehe dafür Sabine Kramann als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie könne mit Anbietern ausloten, wie eine geplante Aktion unter den bestehenden Auflagen stattfinden könnte oder welche Alternativmöglichkeiten es gebe. Derzeit überprüfe und überarbeite die Verwaltung bereits bestehende Kursangebote auf ihre Durchführbarkeit, erläutert Strauß. Alternativ bemühe man sich in Absprache mit Vereinen und Organisationen, kreative Lösungen zu entwickeln – zum Beispiel mehr Angebote im Freien wie Geocaching und Graffiti oder auch Onlineangebote.

Weitere HAZ+ Artikel

Aufgrund der Pandemie versucht die Stadt zudem, das Anmeldeverfahren für die Eltern und Anbieter zu vereinfachen und ausschließlich online auszurichten. Um auch noch spontan auf gesetzliche Veränderungen oder die Rücknahme der Lockerungen reagieren zu können, werden alle Termine nah an die Ferien gelegt, darüber hinaus gibt es in diesem Jahr kein Losverfahren. Da zudem die Anbieter aufgrund der aktuellen Situation bis kurz vor den Sommerferien Aktionen einreichen können, wird es in diesem Jahr keinen Pass oder Flyer geben. In der zweiten Juni-Hälfte können Eltern und Kinder im Internet auf ferienpass-sehnde.de alle bis dann eingereichten Aktionen einsehen und sich informieren.

Onlinebezahlung ist neu

Neu ist auch das Onlinebezahlverfahren für den Ferienpass. Ab dem 1. Juli, also zwei Wochen vor den Sommerferien, können Aktionen bis zum Ende der Ferien gebucht und gleich online bezahlt werden – so werde ein persönlicher Kontakt vermieden. Nur in Ausnahmefällen sei eine Barzahlung möglich. Der Termin dafür wird auf der Ferienpass-Startseite noch bekannt gegeben.

Veranstalter seien nun aufgerufen, ihre Angebote auf ferienpass-sehnde.de auf dem dafür vorgesehenen Meldebogen einzugeben. Die Stadtverwaltung freue sich über jeden Anbieter, um den Sehnder Kindern und Familien trotz der bisherigen und weiteren Einschränkungen „ein tolles Ferienerlebnis zu ermöglichen“, sagt Strauß. Gleichzeitig verweist die Stadt darauf, dass sich die Situation bis zum Ferienbeginn am 16. Juli noch ändern und es eventuell sogar zu Absagen kommen könnte, etwa wenn es eine zweite Corona-Welle geben sollte.

Weitere Information gibt es in Internet auf sehnde.de. Fragen beantwortet Sabine Kramann unter Telefon (0 51 38) 70 72 38 oder per E-Mail an sabine.kramann@ sehnde.de.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Oliver Kühn