Die Hochzeit ist der schönste Tage im Leben, besagt eine alte Volksweisheit. Und dabei will die Stadt Sehnde gern mithelfen. „Wir tun trotz Corona alles, damit es für unsere Paare so richtig schön wird“, sagt Standesbeamtin Annika Nijenhof. Auch wenn normalerweise im Standesamt nicht gefilmt werden darf: „Ich habe in dieser besonderen Zeit bei Trauungen von Videoaufnahmen bis zum Livestream schon alles erlebt.“ So könnten die, die draußen warten müssten, doch teilhaben, findet sie. Denn immer noch gilt, dass bei einer Hochzeit nicht mehr als zehn Personen ins Trauzimmer dürfen – einschließlich Brautpaar und Standesbeamten.

Hochzeitsgesellschaft mit maximal zehn Personen

Wird deshalb weniger geheiratet als sonst in Sehnde? Das sei nicht der Fall, sagt Nijenhof. „Wir haben in diesem Jahr bis jetzt zwischen 70 und 80 Trauungen gehabt.“ Das sei ganz normal für Ende September. Zwar habe es durchaus Paare gegeben, die ihre Hochzeit auf das nächste Jahr verschoben haben. Doch das gleiche sich aus – etwa durch jene, die eigentlich woanders heiraten wollten, sich wegen diverser Umstände aber doch für Sehnde entschieden hätten.

Im Sehnder Rathaus gilt Mundschutzpflicht, am Abstandsgebot ist nicht zu rütteln. Diskussionen habe das aber eigentlich nur am Anfang gegeben. „Das war während des Lockdowns, als wir die Paare angerufen haben, dass nur sie alleine kommen können.“ Mittlerweile seien die Menschen entspannter – und hätten sich auch an das Masketragen gewöhnt. „Beim Einkaufen ist die ja auch ganz selbstverständlich geworden.“ Zwar gebe es schon mal die Frage, ob nicht noch einer mehr mitkommen könne. Doch an der Beschränkung sei nicht zu rütteln. Auch wenn zwischen den üblichen 25 und den jetzigen zehn Teilnehmern im Trauzimmer ein großer Unterschied sei. „Eigentlich sind die Paare ja froh, dass die engste Familie und ein Fotograf dabei sein können.“

Trauungen im Museum und vor der Straßenbahn

Immerhin: Trauungen im besonderen Ambiente des Regional-Museums Rethmar und im Straßenbahn-Museum in Wehmingen sind möglich. Auch hier gilt die magische Grenze von zehn Personen. „Allerdings trauen wir jetzt nicht in der Bahn, sondern davor“, sagt die Standesbeamtin. „Das wäre sonst doch zu eng.“ Es werde vielmehr mit Abstand bestuhlt, so könnten die Hochzeitsgesellschaften die besondere Atmosphäre genießen. „Nicht jeder Termin ist belegt, aber das ist im Rathaus ja auch so“, sagt Nijenhof. „Wer sich jetzt zur Trauung anmeldet, tut das sehr bewusst.“

Wie Mirco und Jessica Lorenzen. Die wurden nach ihrer standesamtlichen Trauung im Sehnder Rathaus von 21 Schützenbrüdern und -schwestern des Bräutigams beglückwünscht. Mit einem coronakonformen Spalier, gelben Rosen und einem dreifachen „Gut Schuss!“

Von Sandra Köhler