Sehnde

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause will der Rat am Mittwoch noch einige Weichen stellen und Projekte auf den Weg bringen. Interessant für alle Sehnder dürfte das Vorhaben der Stadt sein, mehr Allgemeinmediziner und Fachärzte in die Stadt zu locken.

Dafür will sie Medizinern bis zu 25.000 Euro als Zuschuss für ein Baugrundstück anbieten. Der Rat soll deshalb über die Festlegung der Förderkriterien zur Ansiedlung von „gesamtgesellschaftlich besonders wichtigen Funktionsträgern“ entscheiden und zudem das weitere Prozedere dem nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss übertragen.

Anzeige

Weiteres Thema ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Erweiterung der Wilhelm-Raabe-Grundschule in Ilten. Der Schulausschuss hat sich bereits für einen Neubau ausgesprochen. In einem Bericht des Eduard Pestel Instituts für Systemforschung geht es um die Bevölkerungsentwicklung in den Schulbezirken, und die Musikschule Ostkreis hat beantragt, dass die Stadt die Gebührenausfälle während der Corona-Krise übernimmt.

Weitere HAZ+ Artikel

Mittagessen in Kitas auch Thema

Darüber hinaus will die Stadt eine Verordnung über die öffentliche Sicherheit im Stadtgebiet erlassen, die etwa die Ruhezeiten regelt, wann Wertstoffcontainer befüllt werden dürfen und dass es verboten ist, Abfallsäcke auf öffentlichen Grünstreifen abzustellen.

Zudem wird über die Satzung und die Erhebung von Gebühren bei der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen gesprochen werden sowie über den Antrag der Gruppe SPD/Grüne zur Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten. Um einen gemeinsamen Standard zu entwickeln, soll möglicherweise eine städtische Küche für die Versorgung geschaffen werden.

Die Sitzung am Mittwoch, 15. Juli, beginnt um 18 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde, Am Papenholz 11. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Einwohner Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen. Es gilt Maskenpflicht.

Von Oliver Kühn