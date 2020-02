Höver

Viele Spaziergänger waren am Sonntagvormittag wegen des angekündigten Sturms ohnehin nicht unterwegs am Rande des höverschen Mergelbruchs. Aber diejenigen, die sich aufgemacht hatten, konnten auf ihrem Ausflug stetige Arbeitsgeräusche hören. Die kamen aus dem benachbarten Wald, wo rund 15 Freiwillige der Arbeitsgemeinschaft Höversche Kippen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) mit der Pflege der Natur beschäftigt waren.

Schon der dritte Einsatz in diesem Jahr stand am Sonntag auf dem Programm. Der ausgebliebene Winter habe einen früheren Beginn der Pflege zugelassen als sonst üblich, sagte AG-Leiter Karsten Poschadel. Seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten ist die Gruppe in immer wechselnder Besetzung dabei, die Kippen und den dazugehörigen Niederwald so zu erhalten, dass auf dem Areal selten gewordene Tier- und Pflanzenarten gedeihen.

Wald mit Motorsäge freigeschnitten

Mit dem an der Straße zum Bruch gelegenen Niederwald beschäftigte sich Andreas Taugen. Der Anderter hatte zwei Motorsägen mitgebracht und schnitt damit den Wald frei. Auf diese Weise können dort wieder Pflanzen und Tiere gedeihen, die das offene Gelände brauchen. „Früher haben hier die höverschen Bauern lange Zeit ihr Brennholz geschlagen, sodass diese Art von Wald entstanden ist“, erklärte Poschadel.

Andreas Taugen rückt dem Wald mit der Motorsäge zu Leibe. Quelle: Michael Schütz

Aus Weide wird Wohnort für Insekten

Vor 20 Jahren war der Wald das letzte Mal ausgedünnt worden. Jetzt sei es wieder Zeit gewesen. Das Holz will Taugen im März mit dem eigenen Rückepferd aus dem Wald holen. Unter anderem wird das Holz für Tipis in einem Gartenprojekt genutzt. Neben dem Schlagen galt es aber auch, Spuren von Sturm Sabine am vergangenen Wochenende zu bearbeiten. Eine Weide war umgefallen. Jetzt dient sie als geschnittenes Holz als Wohnstätte für Insekten. „Bei uns gibt es keine Schäden“, erläuterte der AG-Leiter.

Für Karsten Poschadel gibt es im Wald keinen Schaden. Die umgekippte Weide wird zu einem Ort für Insekten. Quelle: Michael Schütz

Poschadel wies darauf hin, dass sich jeder Interessierte im Niederwald Brennholz schlagen kann, wenn er an einem der Pflegesonntage dabei ist. Anmelden könne man sich bei ihm unter der Telefonnummer (0 51 32) 62 79.

Im hinteren Bereich des zehn Hektar großen Areals waren weitere Aktive mit der Pflege der Kippen selbst beschäftigt. Diese sind um 1920 beim Bau der Anderter Schleuse durch die Lagerung des Aushubs entstanden. Das in den vergangenen rund 30 Jahren entstandene freie Areal wird durch fehlenden Gehölzbewuchs Heimat für niedrigwachsende Arten wie die Schlüsselblume oder Veilchen. „Als wir angefangen haben, waren hier 300 Schlüsselblumen“, sagt Poschadel. „Heute blühen hier 10.000.“

Mähen als Entspannung

Dazu muss aber regelmäßig gemäht und geharkt werden. Für Letzteres war unter anderem Thomas Glaner zuständig. Mit einer Forke bewaffnet, häufte er die Mahd, die er vorher zusammengeharkt hatte, auf eine Plane. „Für mich ist das wie Meditation“, sagte der Lehrter. Er sei in den vergangenen Jahren ein spiritueller Mensch geworden und tue auf diese Weise gleichzeitig etwas für die Umwelt und seinen Geist.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz