Höver

Es hat offenbar nichts genutzt: Erst im Mai sind die Container an der Wertstoffinsel am Schützenplatz in Höver neu geordnet worden, um die versteckten Ecken zu beseitigen, wo Unbekannte immer wieder unbeobachtet ihren Abfall und auch Sperrmüll entsorgt haben. Doch nach einer kurzen Ruhepause geht es jetzt schon wieder los.

Ortsbürgermeister Christoph Schemschat, der sich bei der Region für die Umstellung eingesetzt und den Unrat kürzlich entdeckt hat, kann da nur noch den Kopf schütteln. „Ehrlich gesagt fehlen mir hier die Worte, und ich habe persönlich keine geeignete Lösung für das Problem.“ Bereits zweimal habe er nun mit einem direkten Anwohner den Müll an der Bilmer Straße auseinander genommen, um nach Hinweisen auf die Verursacher zu forschen. Allerdings ohne Erfolg. Klagen über illegal entsorgten Müll an den Containern gibt es bereits seit 20 Jahren.

Diesen Rasenmäher ließen Unbekannte ebenfalls an der Wertstoffinsel stehen. Quelle: Privat

Von Oliver Kühn