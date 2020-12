Bilm

Das Ausmaß der Zerstörung ist verheerend: Im gesamten Dorfkern von Bilm haben Randalierer in der Nacht zu Sonntag ihr Unwesen getrieben.

Nach Angaben der Polizei zerstörten die unbekannten Täter dabei die Verglasung an der Bushaltestelle im Ortskern. An der Straße Am Denkmal warfen sie mit einem unbekannten Gegenstand den gläsernen Windfang der dortigen Bäckerei ein. Sogar der historische Leiterwagen, der am Denkmal steht, wurde nach Angaben der Ermittler beschädigt.

Darüber hinaus beschädigten sie an einem Hotel an der Freien Straße eine Laterne, einen Fahrradständer sowie einen Schaukasten.

Laut Polizei ereigneten sich die Taten gegen Mitternacht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05132) 8270.

Von Patricia Oswald-Kipper